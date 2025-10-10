Explozia prețurilor la argint. S-a ajuns la o creștere de 75% și nu mai e de găsit pe piață

Stiri Economice
10-10-2025 | 13:34
lingou argint
Pro TV

Aurul nu este singurul metal prețios care înregistrează o creștere spectaculoasă.

autor
Mihai Niculescu

Prețurile argintului au crescut cu aproximativ 75% în acest an, impulsionate de investitorii care caută refugii sigure, precum și de cererea industrială puternică și deficitele persistente de aprovizionare.

Prețurile spot ale argintului au atins joi un nivel record de 51 de dolari pe uncie troy, depășind pragul de 50 de dolari pentru prima dată din 1980, arată CNN.

În acest an, traderii s-au orientat către active tangibile, precum aurul și argintul, ca investiții sigure și instrumente de protecție împotriva instabilității geopolitice și a incertitudinii economice, de la îngrijorările legate de tarife și inflație până la preocupările privind independența Rezervei Federale și povara datoriei publice.

Argintul a înregistrat o creștere spectaculoasă, susținut de impulsul dat de creșterea record a aurului. Acest metal prețios este considerat o investiție alternativă mai ieftină și mai sigură decât aurul, care a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie troy (uncie monetară, echivalentul a 31,1 grame, n.r.).

Citește și
pamanturi rare
Statul român concesionează zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă. Unde se află îngropate comorile din adâncuri

„Există o mare îngrijorare cu privire la economia globală, iar când se întâmplă acest lucru, oamenii se orientează către active tangibile, precum argintul”, a declarat anterior pentru CNN Michael DiRienzo, directorul executiv al Silver Institute. „Argintul tinde să urmeze tendința ascendentă a aurului.”

Argintul are utilizări industriale

În timp ce cererea investitorilor determină creșterea prețurilor, argintul are și utilizări industriale pe scară largă, inclusiv în construirea de centre de date, panouri solare și smartphone-uri.

„Rolul său dublu de metal industrial și activ de refugiu a amplificat creșterea, făcând din 2025 un an istoric pentru argint”, a declarat Ewa Manthey, strateg în domeniul mărfurilor la ING.

Există, de asemenea, îngrijorări legate de aprovizionare care ar putea menține prețurile mai ridicate.

Piața argintului se află în al cincilea an de deficit structural de aprovizionare din cauza „producției miniere stagnante” care rămâne în urma cererii, potrivit lui Peter Grant, vicepreședinte și strateg senior pentru metale la Zaner Metals.

„Cererea puternică și în creștere pentru argint, combinată cu un deficit persistent de aprovizionare, este o rețetă pentru prețuri mai mari”, a declarat Grant într-un e-mail.

Metalele, tot mai „prețioase” ca active de refugiu

Prețurile aurului au crescut vertiginos în ultimii doi ani, impulsionate de diversificarea investițiilor către active sigure. De asemenea, scăderea dependenței băncilor centrale de dolar și constituirea de rezerve de aur au contribuit la creșterea prețurilor.

Anul acesta, tendința de creștere a activelor sigure s-a extins și la alte metale prețioase, precum argintul și platina. Argintul și platina, care au înregistrat creșteri de aproximativ 75% și, respectiv, 80% în acest an, au depășit aurul, care a înregistrat o creștere de aproximativ 51%.

Metalele prețioase și bitcoinul au devenit, de asemenea, beneficiarii traderilor de pe Wall Street și ai managerilor de fonduri care caută să se protejeze împotriva deprecierii dolarului.

Conform Marina Smirnova, directorul de investiții al Sprott Asset Management, fluxurile către ETF-urile de argint au atins în acest an cel mai ridicat nivel din 2020.

„Creșterea constantă a argintului se transformă într-o explozie.Oferta se reduce, iar investitorii observă acest lucru, a declarat Smirnova. 

Sursa: Pro TV

Etichete: pret, argint, aur, bursa, metale pretioase,

Dată publicare: 10-10-2025 12:57

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
România a obţinut două medalii de aur, trei de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică
Stiri actuale
România a obţinut două medalii de aur, trei de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică

România a obţinut două medalii de aur, trei de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică, desfăşurată în Australia, a anunţat vineri seara Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Statul român concesionează zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă. Unde se află îngropate comorile din adâncuri
Stiri Diverse
Statul român concesionează zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă. Unde se află îngropate comorile din adâncuri

Guvernul vrea să concesioneze 18 perimetre miniere în care se se află, printre altele, zăcăminte de aur, argint, pământuri rare și huilă.

 

Două medalii de aur pentru România la Olimpiada Asiatică de Fizică. Ce alte premii au mai câștigat elevii români
Stiri Educatie
Două medalii de aur pentru România la Olimpiada Asiatică de Fizică. Ce alte premii au mai câștigat elevii români

Din fericire, cei mai buni dintre elevii români au obținut două medalii de aur, două de argint, trei de bronz plus o mențiune la Olimpiada Asiatică de Fizică, găzduită de Arabia Saudită.

Tezaurul dacic descoperit în Mureș ar fi aparținut unui aristrocat. Arheleogii caută răspunsuri | GALERIE FOTO
Cultura
Tezaurul dacic descoperit în Mureș ar fi aparținut unui aristrocat. Arheleogii caută răspunsuri | GALERIE FOTO

Un tezaur dacic din argint, compus din şase piese, a fost descoperit cu detectorul de metale în judeţul Mureş. Obiectele, cu o greutate totală de aproximativ 550 de grame, vorbesc despre un personaj important al epocii dacice.

Comoară dacică descoperită într-o pădure din Mureș. Setul de bijuterii din argint este mai vechi de 2.000 de ani
Stiri Diverse
Comoară dacică descoperită într-o pădure din Mureș. Setul de bijuterii din argint este mai vechi de 2.000 de ani

O comoară dacică, veche de peste 2.000 de ani, a fost descoperită în Mureș. Vorbim despre un set de podoabe din argint, găsit aproape intact de un pasionat, într-o pădure.

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28