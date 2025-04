Comoară dacică descoperită într-o pădure din Mureș. Setul de bijuterii din argint este mai vechi de 2.000 de ani

Tezaurul - care ar fi aparținut unei familii de nobili - ar valora zeci de mii de euro și a fost predat muzeului județean.

Doi tineri pasionați de istorie au făcut descoperirea într-o pădure din comuna Ațintiș, în județul Mureș.

După o zi întreagă de căutări cu un detector de metale, podoabele din argint au ieșit la suprafață.

Cristian Hoza, vânător de comori: „Am dat cu aparatul și am observat că semnalul este maxim. Am săpat până la suprafața pieselor. O brățară spiralată, un colier, un lanț. Trei fibule, cercel. Am sunat la arheologi și au venit”.

Piesele urmează să fie evaluate de un specialist. Acestea ar valora zeci de mii de euro.

Daniel Cioată: „Seturile par destul de întregi dacă ținem cont de analogiile cu alte tezaure găsite pe teritoriul vechii dacii. În mod cert au fost aranjate, au fost puse nu la repezeală, au fost aranjate în pământ, ori au fost dedicate unor zeități ori au fost depuse în circumstanțe periculoase de război, într-o situație în care deținătorul, era amenințat”.

Arheologii Muzeului Județean Mureș spun că zona ascunde adevărate comori.

Botond Rezi: „S-au descoperit cinci depozite de bronzuri, care putem spune că este o premieră pentru România, până acum avem atestate două depozite găsite într un areal restrâns // Descoperirile de la Ațintiș au importanță deosebită datorită număruilui mare de depozite în total avem peste 90 de piese descoperite.”

Legea spune că cei care au făcut descoperirea au dreptul la o recompensă de 30 la sută din valoarea pieselor. Podoabele vor fi expuse în cadrul unei expoziții dedicate.

