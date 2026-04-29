Euro a trecut de pragul de 5,1 lei. Cursul în creștere, pe fondul tensiunilor politice și a moțiunii contra Guvernului

Trebuie precizat că această depășire a pragului de 5,1 lei pentru un euro vine în contextul tensiunilor politice din ultimele luni care au culminat cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan de către PSD și AUR. În plus, trebuie subliniat că acest nivel al cursului valutar este fără precedent de la primul scurtin prezidențial din mai 2025, atunci când după victoria lui George Simion, cursul a trecut peste 5,1 lei/euro . Rezultatul din cel de-al doilea tur și a readus euro sub 5,1 lei.

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare cu 0,67 bani (+0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3595 lei, în creştere cu 0,54 bani (+0,12%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3541 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5181 lei, în creştere cu 0,19 bani (+0,03%), faţă de 5,5162 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 638,3798 lei, de la 645,5624 lei, în şedinţa precedentă.