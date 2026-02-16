Copila a suferit o fractură de femur. Imaginile surprinse sâmbătă de camerele de supraveghere la ieșirea dintr-un magazin din orașul Bergamo sunt șocante.

Românul de 47 de ani se năpustește din senin asupra copilei, care își ținea de mână mama. O apucă pe fetiță de un picior, dă să o ridice și vrea să fugă cu ea. Mama copilei se lupta însă cu el. Intervine și tatăl, din apropiere.

Tatăl fetiței: „S-a apropiat de noi, apoi a apucat-o pe fetiță și nici măcar nu știu ce voia să facă apoi cu ea. A fost o situație ireală”.

Agenții de pază și clienții au l-au imobilizat pe român până la sosirea poliției.

Tatăl fetiței: „Am reușit să îl blochez, ferm. A dat drumul fetei, iar mama și cea mică au căzut la pământ”.

Marco Cadeddu, vicechestor, poliția italiană: „Un episod foarte grav, însă a scos în evidență un sistem care a funcționat din punct de vedere al siguranței”.

Fetița de un an și jumătate a suferit o fractură de femur și a fost internată.

Luiza Diculescu, jurnalistă în Italia: „Cazul de la Bergamo a stârnit un val de reacții în presa italian, dar și în spațiul public, nu doar prin violență, ci și prin rapiditatea cu care s-a desfășurat totul. Fetița a suferit în urma smuciturii agresorului”.

Românul este arestat pentru tentativă de răpire agravată a unui minor și vătămare corporală gravă. Luni a fost audiat, dar nu se știe deocamdată ce l-a determinat să facă așa ceva.

Conform autorităților italiene, bărbatul nu are un domiciiliu stabil și nici antecedente penale.