Expertii avetizează că economiile din întreaga lume încetinesc, iar dacă se prelungește conflictul din Orientul Mijlociu, inflația ar urma să crească peste tot.

Prezenți la Washington, miniștrii Energiei, Finanțelor și Fondurilor Europene anunță investiții în Energie din partea Băncii Mondiale, dar și redeschiderea rafinăriei Petrotel, ceea ce ar crește producția de carburanți în România.

Fondul Monetar Internațional anunță că în 2026 creșterea economică va fi doar de 0,7%, față de 1,4% cât a estimat inițial.

Corespondent Știrile ProTV: „Dar, din cauza contextului global și a crizei carburanților, economia din întreaga lume va avea de suferit. Dacă războiul din Iran va fi de scurtă durată, FMI estimează o creștere a prețurilor în energie anul acesta de 19%. Dacă efectele se prelungesc și anul viitor, există risc de recesiune globală”.

Pierre-Olivier Gourinchas, economistul șef al FMI: „În scenariul sever, perturbările energetice se extind și anul viitor, iar instabilitatea macroeconomică se accentuează. Creșterea globală scade la 2% în acest an și anul viitor, iar inflația depășește 6%. Riscurile de deteriorare sunt clar foarte ridicate”.

În acest context, spun economiștii cel mai probabil ratingul de țară al României, va rămâne cel actual.

Christian Năsulea, profesor de economie: „În condițiile în care se vorbește despre potențial de recesiune la nivel mondial, faptul că prognoza pentru țara noastră a fost revizuită în jos, însă a fost revizuită fără să fie adusă la negativ, este totuși o veste bună, paradoxal, din cauza acestor probleme cauzate de deficitul bugetar foarte mare, de viteza cu care s-a îndatorat statul roman, toate fac să pălească prin comparație problema cauzată de costurile mari cu carburanții”.

Prezenți în Statele Unite ale Americii, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și cel al Finanțelor, Alexandru Nazare, au anunțat prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani. Este vorba de posibile investiții în tehnologizare la Cernavodă.

Trebuie precizat că anunțul ministrului vine în contextul în care între 1959 și iunie 2025, Banca Mondială nu a mai acordat împrumuturi pentru investiții în domeniul energiei atomice. Interdicția a intrat în vigoare oficial din 2013, dar ultima dată când banca a finanțat un proiect de energie nucleară a fost în 1959, în Italia. În deceniile care au urmat, câțiva dintre principalii finanțatori ai băncii, în special Germania, s-au opus implicării acesteia în sectorul energiei nucleare, pe motiv că riscul de accidente catastrofale în țările sărace, cu o experiență redusă în domeniul tehnologiei nucleare, era inacceptabil de ridicat, notează New York Times.

În plus, România a primit acordul din partea Statelor Unite pentru a reporni rafinăria Petrotel. În trecut, aici era o cincime din producția noastra de carburanți.