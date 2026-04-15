Femeia este acuzată că îi lovea, îi lega pe copii de scaune, le punea bandă adezivă pe gură sau îi silea să se bată între ei.

Grădinița din Craiova aparține de Mitropolia Olteniei, iar părinții plătesc 1.500 de lei pe lună pentru fiecare copil.

Pentru că au observat schimbări de comportament, adulții i-au întrebat pe cei mici ce se întâmplă atunci când participă la cursuri și așa au aflat de abuzuri.

Mamă: „Pe o fetiță o punea să o bată pe ea, pe ea o punea să bată alți copii și, dacă începeau ei să se bată sau să se certe, îi lăsa așa, nu intervenea să îi împace. Am înțeles că erau legați de scaun cu sfoară, cu scotch la gură.”

Mai mulți părinți au reclamat educatoarea de la grupa mică la poliție.

Tatăl unei fetițe: „O întrebam: «Tati, cum a fost astăzi la grădiniță?» Și ea spunea: «Păi mi-a dat doamna palme în cap, mi-a dat doamna palme peste față.» Iar în momentul în care mai ridicam semne de întrebare către doamna, ni se spunea exact ce trebuie să auzim și ne făcea imediat să nu ne îndoim de intențiile bune ale dumneaei.”

O fostă angajată a grădiniței a înregistrat comportamentul abuziv al educatoarei.

Fostă angajată: „Palme în cap, palme peste față, li se trăgea scăunelul ca ei să cadă. În momentul în care părinții reclamau că copilul a spus acasă că este bătut, ea îi punea să se bată între ei, ca să poată să spună că, de fapt, ei se bat între ei și ea nu îi bate, iar copiii inventează.”

Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.”

Educatoarea, care de cinci ani este și directoarea grădiniței, va fi audiată în comisia de disciplină din cadrul Mitropoliei Olteniei.

Adrian Lupu, consilier școlar în cadrul Mitropoliei Olteniei: „În măsura în care aceste acuzații se dovedesc a fi adevărate, vom lua măsurile legale care se impun. E o situație neplăcută, dacă aceste acuzații se dovedesc a fi adevărate.”

Problemele ar dura de un an de zile, spun părinții. Educatoarea nu a dorit să ne ofere un punct de vedere.

Deocamdată, polițiștii au deschis un dosar penal IN REM, pentru purtare abuzivă.