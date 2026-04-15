Aceeaşi sursă a avansat ca mai probabil începutul săptămânii viitoare pentru noua serie de tratative, după eşecul primei runde care a avut loc în weekend în capitala pakistaneză Islamabad.

În pofida medierii pakistaneze, părţile încă nu au reuşit să stabilească o dată pentru reluarea dialogului.

"Nu sunt programate discuţii directe pentru mâine sau vineri. Desfăşurarea unor noi negocieri este încă în discuţie, dar nu s-a stabilit încă nimic", a indicat sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, Islamabad rămâne principala opţiune pentru găzduirea celei de-a doua runde de negocieri, deşi este avută în vedere ca alternativă şi Geneva. "Pakistanul s-a impus ca mediator principal şi face presiuni pentru o a doua rundă" de tratative, a adăugat sursa.

În cadrul acestor eforturi, şeful armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, a sosit miercuri la Teheran pentru a transmite Iranului un mesaj din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump. Misiunea lui Munir are ca obiectiv deblocarea punctelor critice privind securitatea regională şi programul nuclear iranian pentru a facilita convocarea noii runde de discuţii.

Efortul diplomatic al Islamabadului, care include şi un turneu regional al premierului pakistanez Shehbaz Sharif în Golf şi în Turcia, urmăreşte obţinerea unui acord înainte de expirarea pe 22 aprilie a armistiţiului convenit de SUA şi Iran.

"Situaţia se menţine fluidă, ambele părţi sunt încă foarte îndepărtate de o înţelegere pe temele principale", a remarcat sursa consultată.

Casa Albă a confirmat miercuri existenţa unor discuţii despre o posibilă a doua rundă de negocieri cu Iranul, care să se desfăşoare tot în Pakistan. "Aceste discuţii au loc, dar nimic nu este oficial atât timp când nu o auziţi din partea Casei Albe", a declarat purtătoarea de cuvânt a preşedintelui Donald Trump, Karoline Leavitt.

Iranul a confirmat miercuri mai devreme că schimburile de mesaje cu SUA continuă prin intermediul Pakistanului. Dar Iranul "nu va intra în nicio negociere doar pentru a accepta condiţiile americane", a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, subliniind că, din punctul de vedere al Teheranului, unele dintre cerinţele avansate de SUA la negocieri au fost "nerezonabile şi nerealiste", fără a oferi detalii.

La negocierile din weekend Iranul a urmărit să obţină "încetarea totală a războiului" şi să-şi revendice drepturile, inclusiv ridicarea sancţiunilor şi compensarea pagubelor provocate de războiul declanşat pe 28 februarie de SUA şi Israel, a mai spus oficialul iranian.

Acesta a insistat asupra dreptului Iranului de a folosi energia nucleară în scopuri paşnice şi să "continue îmbogăţirea (uraniului) în funcţie de nevoile sale", dar nivelul îmbogăţirii rămâne "negociabil".

De partea sa, Trump a reproşat Iranului blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz şi refuzul de a se angaja să nu dezvolte arme nucleare, o ambiţie negată de Teheran.

Relatări apărute între timp după negocieri arată că Washingtonul a cerut o suspendare de 20 de ani a îmbogăţirii uraniului de către Iran, care a propus o suspendare de 5 ani, o ofertă respinsă de preşedintele SUA, care a ordonat armatei americane impunerea unei blocade navale împotriva Iranului.

Totuşi, Trump a spus într-un interviu că războiul "se apropie de final", susţinând că Iranul doreşte să încheie un acord pentru a evita distrugerile cu care el îl ameninţă, în special distrugerea infrastructurilor energetice.