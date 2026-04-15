„În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ”, a arată Guvernul.

Cancelaria premierului a transmis ANRE o serie de propuneri care vizează, în primul rând, o creştere consistentă a garanţiei financiare la un nivel suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investiţiile reale.

Se mai propune, de asemenea, constituirea mai devreme a garanţiei, dar şi reguli clare de gestionare a acesteia.

Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri seară, că a transmis către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei un punct de vedere în cadrul dezbaterii publice privind modificarea regulilor de stabilire a garanţiilor financiare pentru racordarea la reţeaua electrică, garanţii pe care dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice, eoliene şi alte capacităţi de producţie a energiei electrice trebuie să le constituie atunci când solicită racordarea la reţea.

”Propunerea ANRE vizează creşterea garanţiei de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să reducă numărul proiectelor care blochează capacitate în reţea fără a fi realizate. Analizele arată însă că această creştere, deşi necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema. În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme şi mai eficiente”, a transmis Executivul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în primul rând, se propune creşterea mai consistentă a garanţiei financiare, prin una dintre următoarele două variante: - o garanţie fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă şi transparentă, care leagă direct valoarea garanţiei de dimensiunea proiectului; - o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât şi costurile reale din reţea.

„Ambele variante conduc la un nivel al garanţiei suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investiţiile reale”, precizează Guvernul.

În al doilea rând, se propune ca garanţia să fie constituită mai devreme în proces, încă din faza depunerii cererii de racordare.

„Această schimbare ar preveni situaţiile în care sunt consumate resurse administrative pentru proiecte care nu au susţinere financiară reală” mai arată sursa citată.

În al treilea rând, se recomandă reguli clare şi transparente privind gestionarea garanţiilor, respectiv:

executarea garanţiei dacă proiectul este abandonat nejustificat;

returnarea treptată a sumelor pe măsură ce proiectul avansează;

raportarea publică periodică a modului în care aceste garanţii sunt utilizate.

„Propunerile au în vedere şi experienţa Spaniei, unde mecanismul este mai strict şi aplicat într-o etapă mai timpurie a procesului. În acest model, dezvoltatorii sunt obligaţi să depună o garanţie fixă de 40 EUR pentru fiecare kW instalat, iar această garanţie trebuie constituită înainte de depunerea cererii de acces la reţea, nu ulterior analizei tehnice. În lipsa acestei garanţii, cererea nu este luată în considerare. Totodată, garanţiile sunt administrate printr-un sistem centralizat al statului, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse.

Acest mecanism a permis eliminarea rapidă a proiectelor neviabile şi reducerea blocajelor din reţea, fără a afecta investiţiile reale, deoarece filtrează încă din faza iniţială proiectele care nu au o susţinere financiară solidă. Prin aceste măsuri, se urmăreşte reducerea blocajelor din reţea, creşterea transparenţei şi accelerarea proiectelor energetice serioase, în beneficiul întregii economii”, se mai arară în comunicatul citat.

În 8 aprilie, premierul Ilie Bolojan a declarat, că, pentru a livra energie, este nevoie să ai acces la reţele şi ceea ce trebuie să facă Guvernul este să desfiinţeze avizele tehnice de racordare care blochează sau scumpesc acest acces.

Potrivit premierului, cei care au obţinut aceste proiecte nu intenţionează să le dezvolte, ci să le vândă. El a mai afirmat că trebuie să se înăsprească regulamentele, să se mărească semnificativ garanţiile şi să se impună termene ferme până la care trebuie să se realizeze aceste investiţii, să se obţină documentaţiile, iar dacă nu se obţin aceste termene ferme, înseamnă că cei care au depus garanţia trebuie să şi-o piardă în favoarea societăţii Transelectrica sau a celorlalţi deţinători de reţele.

”Am avut reglementări permisive, ani de zile nu am avut garanţii, din 2024, ANRE, prin regulamente, a impus anumite garanţii, dar gândiţi-vă că sunt 5% din valoarea racordării, nu din valoarea investiţiei, deci au fost destul de reduse, s-au mai impus nişte termene care au fost prelungite, dar cert este că neavând reglementări, s-au permis aceste acţiuni speculative”, a menţionat Bolojan.

Şeful Executivului a mai spus că, ”de asemenea, nu am avut proceduri competitive”.

”Ce trebuie să facem? Să înăsprim regulamentele, să mărim semnificativ garanţiile, să impunem termene ferme până la care trebuie să se realizeze aceste investiţii, să se obţină documentaţiile, iar dacă nu se obţin aceste termene ferme, înseamnă că cei care au depus garanţia trebuie să şi-o piardă în favoarea societăţii Transelectrica sau a celorlalţi deţinători de reţele sau în favoarea statului”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a dat detalii despre cum acţionează noii ”băieţi deştepti din energie”

Recent, premierul Ilie Bolojan anunța că va lua măsuri împotriva „noilor băieți deștepți din energie”, întrucât Transelectrica şi companiile care sunt principalii furnizori de energie au eliberat acorduri de racordare în reţea de 78.000 de megawaţi, ”de opt ori mai mult” decât are acum România asigurat.

Întrebat într-un interviu pentru G4media, preluat de News.ro, dacă aceştia sunt noii băieţi deştepţi din energie, Bolojan a apreciat: ”Cu siguranţă o bună parte din aceşti oameni sunt băieţii deştepţi care s-au lipit de energie pentru că blochează capacităţi. N-au de gând să facă acele investiţii, n-au resurse, ci doar le blochează şi vând hârtii şi vând doar idei şi lucruri pe care le-au blocat”.

Premierul avertizează că realizarea tuturor acestor investiţii nu este fezabilă: ”Dacă s-ar face jumătate din aceste investiţii, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală”.



