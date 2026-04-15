Discuția vine în contextul deciziei așteptate în interiorul PSD privind soarta coaliției de guvernare.

Potrivit unei surse social-democrate, luni votul va fi pentru retragerea încrederii în premier și guvernul său. Bolojan va avea un „termen limită”, până la ședința de guvern de joi (23 aprilie), să demisioneze. În caz contrar, PSD își va retrage miniștrii din Executiv.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarcem” a precizat sursa citată.

PSD urmează să facă pe 20 aprilie consultarea internă a celor 5.000 de membri ai partidului cu privire la rămânerea în actuala formulă de guvernare. Președintele Dan declara săptămâna trecută că are discuții informale săptămânale cu premierul Bolojan și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și că „o să împingă cu toate puterile ca cele patru partide pro-occidentale să continue să colaboreze".

Bolojan n-are de gând să plece

Acum, premierul Bolojan a reafirmat că nu ia în calcul o demisie și că „cei care generează crizele trebuie să-și asume consecințele". La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că „trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare", adăugând că „economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău"., arată news.ro

„A continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid", a concluzionat Grindeanu.