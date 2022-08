Economia României este în continuă creștere după pandemie. PIB-ul a urcat cu peste 5 procente în primele 6 luni ale anului

Economia României își continuă creșterea începută odată cu ieșirea din pandemie. Potrivit datelor oficiale, produsul intern brut a urcat cu peste 5 procente în primele șase luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea a fost susținută însă în mare parte de consum și nu de producție, au explicat economiștii. Imediat după ridicarea restricțiilor, companiile și angajații au cheltuit banii economisiți în anii de pandemie. Au cheltuit mult și refugiații ucraineni alături de românii care au primit bani de la rudele din străinătate. Creșterea economică va încetini spre finalul anului.

În prima jumătate a anului, economia României a crescut cu 5,8 la sută față de perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică. O creștere de peste 2 la sută s-a văzut și în al doilea trimestru, față de primul trimestru al anului. S-a ajuns aici mai ales pentru că după eliminarea restricțiilor, oamenii au cheltuit mai mult.

Radu Ciobanu, profesor de finanțe la ASE: Consumul ca o componentă a PIB-ului a crescut pe seama achiziților suplimentare, cumpărăturilor, automat - în luna aprilie, iunie, vorbim de o perioadă în care oamenii au vrut să iasă din case, perioadă în care și-au planificat vacanțe, a venit vara. Serviciile au crescut, asta înseamnă că vedem un surplus pe zona de service care se reflectă și în PIB .

Au si avut ce cheltui, spun analiștii. Conturile bancare de economii au scăzut în luna iunie, după ce în octombrie și noiembrie anul trecut au atins un maxim istoric. Și fluxurile de migranți care au ajuns în țara noastră au alimentat consumul.

Bogdan Glăvan, economist: Orice intrare de bani în România alimentează creșterea cheltuielilor și creșterea produsului intern brut. Am avut zeci de mii, sute de mii de oameni care au tranzitat sau au rămas în România și desigur că ei au cheltuit, pentru a se întreține aici. De asemenea, avem banii aduși în țară de milioane de români care muncesc înafara țării. Ei întrețin nivelul de trai și consumul multor familii alminteri cu venituri modeste în România.

Numai în primele patru luni ale acestui an, românii din străinătate au trimis acasă peste 1,7 miliarde de euro, arată datele Băncii Naționale. Pe de altă parte, industria - cea mai importantă ramură a economiei - nu dă semne de revenire.

În primul trimestru, investițiile nete în economia națională au însumat doar 24 de miliarde de lei și au înregistrat o creștere de numai unu la sută față de perioada similară a anului trecut. Construcțiile au avut o creștere ușoară, însă războiul din Ucraina a condus la o scădere de peste 5 puncte procentuale a investițiilor în zona de producție. Pratic, mai multe fabrici s-au închis, în timp ce altele au renunțat să se dezvolte.

Radu Ciobanu, profesor de finanțe: Într-o perioadă de incertitune, orice investitor încearcă să se protejeze, nu este indicat să te arunci în anumite investiții, când nu ai o certitudine.

Ionuț Dumitru, economist-șef al unei bănci: Problema este că având o producție de cerereale mai mică decât anii anteriori, nici nu vom mai exporta atât de mult. Consumul intern sigur îl vom acoperi cu cerealele pe care le producem în România, dar nu vom mai exporta atât de mult și balanța comercială va fi afectată negativ.

Efectele se vor vedea cel mai bine în buzunarele noastre. Din toamnă și mai ales la iarnă, bugetele de familie vor fi sub o presiune uriașă. Gândiți-vă că numai în primele trei luni ale acestui an, cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea, gazele și cu alți combustibili au ajuns la o pondere de 19,1 la sută, față de 17 la sută, comparativ cu în aceeași perioadă a anului trecut. Atenție, vorbim de aceste creșteri în contextul în care prețurile sunt deja plafonate la energia electrică și gaze, iar Guvernul are în plan regândirea schemei de plafonare.

