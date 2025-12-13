Economia românească a investiti mai mult în 2025. Construcțiile și utilajele, principalele „motoare” ale creșterii

13-12-2025 | 15:45
oameni pe strada
Investițiile din economia românească accelerează în 2025. Construcțiile și utilajele reprezintă principalele surse ale creșterii sumelor investite pe plan local.

Adrian Popovici

Investițiile nete realizate în economia națională au continuat să crească în 2025, potrivit datelor provizorii aferente perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie. Cel mai puternic avans a fost consemnat în trimestrul al treilea, când investițiile au fost cu 8,8% mai mari față de aceeași perioadă din 2024, evoluție susținută în principal de lucrările de construcții noi și de achiziția de utilaje, inclusiv mijloace de transport, arată datele INS.

Pe ansamblul primelor nouă luni ale anului, investițiile nete din economia românească au înregistrat o creștere de 3,9% comparativ cu perioada similară din 2024, într-un context marcat de ajustări structurale și de o reducere a ponderii unor categorii de cheltuieli.

Datele pentru trimestrul III arată că utilajele, inclusiv mijloacele de transport, au avut cea mai dinamică evoluție, cu un avans de 17,5%. Valoarea investițiilor în această categorie a crescut de la 13,5 miliarde de lei în trimestrul III 2024 la 16,4 miliarde de lei în trimestrul III 2025, ajungând să reprezinte 27,6% din totalul investițiilor nete realizate în această perioadă.

Construcțiile, principala componentă a investițiilor

Un aport important la creșterea investițiilor l-au avut și lucrările de construcții noi, care au înregistrat un avans de 10,1%. Acestea rămân principala componentă a investițiilor, cu o pondere de 63,4% din total, valoarea lor urcând de la 31,9 miliarde de lei în trimestrul III 2024 la aproape 37,9 miliarde de lei în trimestrul III 2025.

ilie bolojan
Ilie Bolojan: Una din problemele majore pe care le avem noi de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii

În contrast cu aceste evoluții, categoria „alte cheltuieli” a consemnat o scădere semnificativă, de 17,7%, ajungând să reprezinte doar 9% din structura totală a investițiilor nete. Reducerea acestei componente indică o reorientare a capitalului către investiții productive, cu impact direct asupra capacităților economice.

Analiza statistică evidențiază astfel o schimbare de structură a investițiilor, cu accent mai pronunțat pe dezvoltarea infrastructurii și pe modernizarea echipamentelor.

