„Două dintre măsurile asupra cărora părțile s-au pus de acord încă trebuie aplicate: o încetare a focului în Liban și deblocarea activelor Iranului, înainte de începerea negocierilor”, a scris Ghalibaf în limba engleză pe contul său de X. „Aceste două chestiuni trebuie să fie rezolvate înainte ca negocierile să înceapă”, a insistat el.

Deblocarea activelor iraniene aflate sub sancțiuni nu fusese până acum evocată public de Teheran drept condiție prealabilă negocierilor, chiar dacă ridicarea sancțiunilor economice figurează pe lista sa de zece cereri.

După armistițiul intrat în vigoare miercuri, Statele Unite și Iran au prevăzute discuții în Pakistan în încercarea de a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanșat de SUA și Israel contra Iranului pe 28 februarie.

JD Vance: Iranul „să nu se joace” cu Washingtonul

Înaintea mesajului lui Ghalibaf, vicepreședintele american JD Vance, așteptat sâmbătă la Islamabad, a cerut Teheranului „să nu se joace” cu Washingtonul, pe fondul divergențelor profunde și al armistițiului fragil.

„Așa cum a spus președintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt pregătiți să negocieze de bună-credință, noi suntem absolut dispuși să le întindem mâna”, a afirmat Vance, înainte de a se îmbarca la bordul avionului Air Force Two care îl va duce spre Pakistan.

Însă, „dacă vor încerca să se joace cu noi, vor vedea că echipa noastră de negociere nu se va arăta foarte receptivă”, a adăugat vicepreședintele american.

„Vom încerca, așadar, să purtăm negocieri pozitive”, a mai afirmat el.

De partea iraniană, domnește incertitudinea cu privire la plecarea unei delegații la Islamabad, care ar putea fi condusă de influentul președinte al parlamentului.

A treia zi a armistițiului SUA-Iran

Încetarea focului dintre SUA și Iran a intrat vineri în a treia zi, însă este pusă în pericol de atacurile israeliene care au ucis peste 300 de persoane în Liban miercuri.

În plus, divergențele dintre cele doua părți rămân uriașe. Propunerea americană se concentrează pe uraniul îmbogățit al Iranului, rachetele balistice, o relaxare a sancțiunilor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În ce privește planul iranian, acesta prevede controlul strâmtorii, cu o taxă pentru navele care o traversează, încetarea operațiunilor militare în întreaga regiune și ridicarea sancțiunilor.