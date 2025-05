Doar una din trei locuințe sunt asigurate în România. Ce provoaca cel mai des pagube

În România, mai puțin de una din trei familii are locuința asigurată. Și vorbim despre asigurările obligatorii, care acoperă doar pagubele produse din cauze naturale. Numărul celor care au asigurare facultativă este și mai mic.

Numai în urma incendiilor, anual, aproape 7.000 de case sunt distruse.

La sfârşitul săptămânii trecute, 8 familii, care locuiau într-un ansamblu de case de tip duplex, au ieșit în stradă, la miezul nopții. Din cauza unui scurtcircuit la un panou electric vechi, locuința unuia dintre proprietari a fost cuprinsă de flăcări, iar incendiul s-a propagat la toate locuinţele.

Oamenii caută acum disperaţi ajutor să îşi repare casele, dar… niciunul nu are asigurare.

Ana Obreja, victimă a incendiului: „Acolo, în principiu, la noi a început focul. Eu eram în camera copilului, am vrut să ies şi căzuse ușa de la pod. În momentul în care am ieșit, mi-a căzut o bucată de lemn, am călcat pe jar."

„Am tot zis că o să încercăm să ne asigurăm. Am lungit-o, am dus-o, până când ni s-a întâmplat treaba asta. Aşa este, asiguraţi-vă casele, că nu e de glumit" a adăugat femeia

Unii locatari renunţaseră recent la asigurare.

Veronel Necula, victimă a incendiului: „A fost plătită până acuma doi ani, cum ar veni. După aia, nu am mai plătit. Vă spun drept, nu mint."

În România, la sfârșitul lunii aprilie, doar 2,3 milioane de locuințe, din 7 milioane și jumătate, aveau polița de asigurare obligatorie încheiată.

Aceasta acoperă daunele produse de cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații din cauze naturale. Pentru pagubele produse de incendii e nevoie de o asigurare facultativă.

Aurel Olariu, broker asigurări: „Prin ea ar fi avut şi riscul de incendiu, explozie, furt, bunurile din casă asigurate.”

Reporter: Și cât i-ar fi costat în plus această asigurare?

Aurel Olariu: „O poliţă facultativă pleacă de la două sute de lei în sus, pe an."

Primăriile au atribuții pentru a verifica dacă proprietarii își asigură locuințele. Amenzile prevăzute de lege sunt de la 100, la 500 de lei. Niciun primar nu le-a aplicat, însă, vreodată.

Lt. Rebeca Popa, ISU Galați: „La nivel național, inspectoratele pentru situații de urgență au gestionat un număr de 6.800 incendii izbucnite la locuinţe. Cele mai frecvente cauze sunt coşurile necurăţate, instalaţiile electrice defecte şi folosirea necorespunzătoare a focului în spaţii deschise."

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, doar în primele 3 luni ale anului, în România au avut loc aproape 2.600 de incendii de locuințe, în care și-au pierdut viețile 78 de oameni și 213 au fost răniți.

