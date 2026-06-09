Comparativ cu aprilie 2025, exporturile au crescut cu 4,3%, în aprilie, iar importurile cu 2,5%, anunţă, marţi, Institutul Naţional de Statistică (INS).

În primele patru luni din acest an, exporturile FOB au atins 32017,9 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 42832,7 milioane euro. Faţă de perioada similară din 2025, exporturile au crescut cu 1,9%, spre deosebire de importuri, care s-au redus cu 0,5%.

În perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025, deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost de 10814,8 milioane euro, fiind mai mic cu 818,6 milioane euro (-7,0%) decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor INS.

În primele patru luni din acest an, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse precum maşini şi echipamente de transport (46,5% la export şi 36,3% la import) şi alte produse manufacturate (27,1% la export şi 27,3% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie- 30 aprilie 2026 a fost de 23166,4 milioane euro la expedieri şi de 31624,1 milioane euro la introduceri, reprezentând 72,4% din total exporturi şi 73,8% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în primele patru luni din 2026 a fost de 8851,5 milioane euro la exporturi şi de 11208,6 milioane euro la importuri, ceea ce înseamnă 27,6% din total exporturi şi 26,2% din total importuri, arată INS.