Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

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Şoferul TIR-ului care a avariat mai multe autovehicule în municipiul Constanţa, incident în urma căruia două persoane au fost rănite, ar fi suferit o criză diabetică şi a susţinut că nu îşi aminteşte nimic din cele întâmplate.

autor
Aura Trif

Conform unor surse locale, şoferul ar fi suferit o criză diabetică, iar atunci a scăpat TIR-ul de sub control. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi a rămas internat în unitatea medicală. Bărbatul susţine că i s-a făcut rău la volan şi că nu mai îşi aminteşte nimic din ce s-a întâmplat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că, luni, în jurul orei 17.20, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Constanţa.

”Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa. 

10 mașini implicate în accident

În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că în evenimentul rutier au fost implicate în total zece autovehicule: TIR-ul, un autobuz de transport public de persoane şi opt autoturisme. 

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”În urma accidentului au rezultat două victime, respectiv o femeie (conducătoare auto) şi conducătorul ansamblului, despre care există indicii că ar avea afecţiuni medicale preexistente”, au mai precizat poliţiştii. 

Şoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările în acest caz.

În imaginile apărute în spaţiul public se observă cum un poliţist local îl agresează pe bărbat şi îl loveşte cu piciorul. 

Într-o intervenţie la Digi 24, Şeful poliţiei Locale Constanţa, Ionuţ Dumitru, a declarat că şoferul TIR-ului a fost „recalcitrant” pe toată durata intervenţiei poliţiştilor, a încuiat portierele autovehiculului nepermiţând poliţiştilor să urce în maşină, a aruncat înspre ei cu obiecte din cabina sa, inclusiv cu scule din trusa pe care o avea în autovehicul, a refuzat să coboare din TIR şi chiar ar fi încercat să pornească motorul şi să plece de pe loc.

Sursa citată a explicat, în legătură cu posibilitatea ca şoferul să fi suferit o criză medicală, că poliţiştii locali au putut vorbi cu el, dar acesta „nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre cerinţele” lor. 

„Vom face o cercetare administrativă, iar la final, vom lua măsuri, dacă se vor impune”, a conchis şeful Poliţiei Locale Constanţa.

Reacția specialistului Titi Aur

Cunoscutul pilot de curse Titi Aur afirmă că un astfel de incident este „un maxim pericol public” şi că, în consecinţă, „trebuie acţionat cu maximă eficienţă” pentru „oprirea acestui pericol public”, indiferent că este necesară sau nu folosirea forţei

„Dacă într-adevăr a suferit o criză, atunci a fost vorba despre o criză foarte gravă. Ar trebui să existe adevărate examene, inclusiv psihologice, mai ales când conduci un asemenea autocamion de zeci de tone”, mai spune Titi Aur.

El afirmă că medicul ar trebui să aibă puterea legală să-l oprească pe un astfel de şofer să mai urce vreodată la volan, ar trebui să poată cere anularea permisului acestuia. „În România, tot sistemul are foarte multe lacune. Suntem singura ţară din Europa care nu are o entitate capabilă să coordoneze siguranţa rutieră. Nu există acest creier”, a mai spus Titi Aur.

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Sursa: News.ro

Etichete: constanta, accident, TIR,

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