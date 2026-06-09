Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

Conform unor surse locale, şoferul ar fi suferit o criză diabetică, iar atunci a scăpat TIR-ul de sub control. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi a rămas internat în unitatea medicală. Bărbatul susţine că i s-a făcut rău la volan şi că nu mai îşi aminteşte nimic din ce s-a întâmplat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că, luni, în jurul orei 17.20, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Constanţa.

”Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

10 mașini implicate în accident

În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că în evenimentul rutier au fost implicate în total zece autovehicule: TIR-ul, un autobuz de transport public de persoane şi opt autoturisme.

”În urma accidentului au rezultat două victime, respectiv o femeie (conducătoare auto) şi conducătorul ansamblului, despre care există indicii că ar avea afecţiuni medicale preexistente”, au mai precizat poliţiştii.

Şoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările în acest caz.

În imaginile apărute în spaţiul public se observă cum un poliţist local îl agresează pe bărbat şi îl loveşte cu piciorul.