Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

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Data actualizării:
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Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile pentru următoarele două zile în mai multe judeţe din nordul şi nord-estul Munteniei, precum şi în nordul Dobrogei.

autor
Aura Trif

Astfel, marţi, până la ora 23:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul Munteniei şi al Dobrogei, în estul Olteniei şi sudul Moldovei.

Miercuri, Codul galben vizează judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova şi zona de munte a judeţelor Buzău şi Vrancea, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

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Sursa: Agerpres

Etichete: vijelii, cod galben, ploi, prognoza meteo, anm,

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