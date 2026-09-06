Experții au evaluat modul în care este dezvoltat turismul sustenabil și au apreciat că localnicii își păstrează și promovează tradițiile și gastronomia. Destinații turistice din Suedia, Olanda și Franța au luat, de-a lungul timpului, punctaje mai mari.

Cu hoteluri mici, cabane și pensiuni răspândite printre dealuri, Harghita mizează pe un turism care păstrează echilibrul dintre numărul de vizitatori, natură și comunitățile locale. Lacul Sfânta Ana, singurul din Europa Centrală și de Est format într-un crater vulcanic, este cel mai căutat obiectiv din zonă. Totuși, rămâne un loc liniștit.

Domn: „De toate avem aici, și mișcare, și priveliște frumoasă și geografie, de toate, este un loc foarte frumos”.

Nu departe, administratorii unui punct gastronomic, amenajat în cea mai veche casă din comuna Sânmartin, își invită oaspeții să gătească ei înșiși, după vechi rețete secuiești.

O localnică implicată în buna desfășurare a atelierului culinar ne explică.

Benke Monika, organizator: „Știți cum e la secuime - cine lucrează- mănâncă. Asta e! Deci trebuie să facă cașul, trebuie să facă aluatul cozonacului secuiesc, trebuie să coacă cozonacul, că să poată să mănânce”.

Căsuța găzduiește și activități meșteșugărești. De altfel, Harghita a obținut un punctaj de 9,2 din 10 la capitolul cultură și tradiții, în cadrul auditului realizat de organizația Green Destinations. Scorul final, de 7,5, i-a atribuit o medalie de argint.

La Băile Tușnad, antreprenorii din turism s-au străduit să folosească materiale naturale în tot ce au construit. În acest parc de aventură, de pildă, copiii explorează lumea mineralelor. Cern sedimente cu sita în apă curgătoare, exact că niște căutători de aur, sau se transformă în paleontologi și dezgroapă fosile.Iassner Wolfgang, administratorul unui parc de aventură: „Aici totul este contruit din lemn, nisip, apă minerală care vine din munte și pietrele semiprețioase, minerale, toate toate adevărate din diverse mine ale lumii dar avem și multe minerale din România”.

Totuși, sunt și lucruri de îmbunătățit, atrag atenția experții. De pildă, comunicarea cu vizitatorii străini ar trebui făcută în cel puțin o limbă de circulație internațională.