Cât de performant este noul avion al TAROM, un Boeing 737 MAX 8. Mai mult spațiu pentru picioare și bagaje

Stiri Economice
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După 20 de ani TAROM a avut, sâmbătă, 12 septembrie, primul zbor oficial cu un avion nou un Boeing 737 MAX 8, care va intra de luni în programul obișnuit.

autor
Delia Bîrla

Este prima din cele 4 aeronave de acest tip care vor intra în flota companiei și vor fi folosite pe cele mai lungi rute europene operate de TAROM.

În paralel, compania își reface bugetul după demiterea fostei conduceri.

Noul avion TAROM a trecut printr-un arc de apă format de mașinile de pompieri. Boeing 737 MAX 8 a primit numele fostului selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu. După acest moment, primii pasageri au urcat la bordul aeronavei.

Aeronava are 189 de locuri și este echipată cu motoare de ultimă generație, care consumă mai puțin combustibil și produc mai puține emisii. La interior, pasagerii au mai mult spațiu pentru picioare și bagaje, scaune mai confortabile, un sistem de iluminat mai eficient și prize. Aeronava poate zbura aproximativ 6.400 de kilometri fără escală, iar la viteza de croazieră poate ajunge la aproximativ 840 de kilometri pe oră.

Noul avion face parte din planul de restructurare al TAROM, aprobat de Comisia Europeană în 2024, care prevede înnoirea flotei. Cea de-a doua aeronavă este programată să ajungă pe 25 septembrie în țară și altele două la începutul anului viitor.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor: ”Medicament sănătos pentru această companie, pentru că era un buget mincinos, care dădea satisfacție unora, dădea bonusuri altora, dar înroba mai adânc această companie. S-a ajuns la concluzia în care și Consiliul de Administrație a realizat că nu este sănătos. Conducerea a fost demisă și suntem în situația în care în următoarele zece zile va veni un buget bazat pe realitate și pe un preț corect”.

În paralel, se pregătesc noi măsuri.

Cristian Anghel, director general al companiei Tarom: „Aceste aeronave vor contribui la transformarea companiei Tarom într-o companie competitivă. Noile măsuri merg în două direcții, pe de-o parte creșterea veniturilor și pe de altă parte optimizarea costurilor, reducerea cheltuielilor”.

Noul avion va fi folosit inclusiv pe rute precum Amsterdam, Paris și Madrid.

Primul Boeing 737 MAX 8 nou al TAROM a ajuns în România. Avionul „Mircea Lucescu” intră de luni în serviciul comercial

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tarom, avion, boeing,

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