Cum arată noua variantă a legii salarizării. Valoarea de referință a fost redusă la 4.000 de lei, de la 4.100 - Surse

Valoarea de referinţă este cea de la care pornesc toate salariile din sectorul public. Noul proiect de lege vine cu mai multe modificări, majorează coeficienţii de salarizarea pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, este revizuită baza de calcul pentru plata cu ora. În sănătate, este modificat modul de acordare a sporului de ture.

Nicușor Dan s-a întâlnit, joi, cu liderii partidelor politice. Discuțiile au avut loc după ce Comisia Europeană a respins proiectul legii salarizării prezentat de miniștrii interimari Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, cât și variantele alternative propuse pentru anvelopa salarială.

În forma veche, proiectul nu îndeplinea jalonul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce pune în pericol plata fondurilor aferente acestuia, au declarat surse politice pentru Știrile ProTV.

Principalul motiv invocat de Comisia Europeană este impactul bugetar prea mare al proiectului și riscul pe care acesta îl poate genera asupra echilibrului bugetar al României. Sursele citate spun că Dragoș Pîslaru a prezentat mai multe variante privind evoluția anvelopei salariale, inclusiv scenarii care presupun o creștere de 12 miliarde de lei sau chiar 16 miliarde de lei în 2027 față de 2026. În discuțiile inițiale era avută în vedere o creștere de aproximativ 8 miliarde de lei.

4.000 de lei, valoarea de referință pentru 2026 și 2027

Un reper important pentru viitorul sistem salarial îl reprezintă valoarea de referință.

Pentru decembrie 2026 și pentru întreg anul 2027, proiectul stabilește valoarea de referință la 4.000 de lei, față de 4.100 cum era în proiectul refuzat de CE. În anii următori, aceasta ar urma să fie stabilită anual, în funcție de evoluția economică și de cadrul fiscal-bugetar.

Proiectul prevede totodată că valoarea de referință nu ar trebui să scadă față de anul precedent. Creșterile viitoare ar urma însă să fie corelate cu posibilitățile bugetare și cu obiectivele privind evoluția cheltuielilor publice.

Începând cu 2028, mecanismul propus leagă evoluția valorii de referință de obiectivul de reducere a ponderii cheltuielilor salariale din sectorul public în PIB.

Schimbări pentru profesori

Proiectul majorează coeficienţii de salarizarea pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi introduce acordarea pentru consilierii şcolari a unui spor până la 5%

S-a modificat, de asemenea, şi sporul de dirigenţie, astfel: ”Învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de un spor de 10% din valoarea de referinţă. ”Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte primeşte un spor la salariul de bază, după cum urmează: a) pentru clase de până la 20 elevi, de 10% din valoarea de referinţă; b) pentru clase între 21 şi 30 de elevi, de 15% din valoarea de referinţă; c) pentru clase cu mai mult de 30 de elevi, de 20% din valoarea de referinţă.”

Se acordă, în plus, şi un spor pentru activitatea de îndrumare a studenţilor: ”Personalul didactic din învăţământul superior poate beneficia de un spor de până 10% din valoarea de referinţă pentru activitatea de îndrumare a studenţilor, desfăşurată în calitate de tutore de an. Cuantumul şi criteriile de acordare se stabilesc în Consiliile de Administraţie în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, numărul de studenţi îndrumaţi în calitate de tutore şi cu încadrarea în bugetul aprobat.”

În noul proiect s-a revizuit baza de calcul pentru plata cu ora: Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023. Calculul pentru plata cu ora se face prin raportarea salariului de bază aferent funcţiei deţinute, având în vedere gradaţia de vechime, treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător, la 120 de ore. Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Noul proiect introduce un articol care clarifică vechimea în învăţământ, astfel:

Art. 15 ”Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.

a) vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar sau în cadrul ministerului educaţiei şi/sau cercetării.

b) vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale.”

A fost introdus şi un articol care reglementează participarea personalului în proiecte de cercetare în domeniul educaţiei.

Schimbări în sănătate

În anexa Sănătate şi asistenţă socială proiectul corectează gradele profesionale pentru asistentul social din sănătate şi modul de acordare a sporului de ture: Condiţionarea sporului de 15% pentru ture de efectuarea a minimum trei ture în fiecare dintre schimburile sistemului de 3×8 ore sau 2×12 ore.

Proiectul stabileşte coeficienţii pentru funcţiile din sănătate, diferenţiate pe categorii de unităţi şi în funcţie de specializări.

Se majorează tariful orar aferent salariului de bază de la 30% la 40% pentru personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, in vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru

Gărzile de urgenţă efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu un tarif orar majorat de la 20% la 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.

În proiect, se elimină funcţia de conducere de ”coordonator personal de specialitate din grila pentru asistenţă socială”.

O nouă ierarhie pentru funcțiile din sectorul public

Proiectul introduce 12 grade salariale, cărora le corespund intervale de coeficienți. Coeficienții pornesc de la 1 și ajung până la 8, iar salariul ar urma să fie calculat prin raportarea coeficientului aferent funcției la valoarea de referință stabilită prin lege.