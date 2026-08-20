Inflația este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Totuși, în unele domenii, veniturile depășesc de două ori media pe economie, în timp ce în altele abia trec de jumătate, potrivit datelor de la Statistică.

Cu peste 5 milioane și jumătate de angajați în economie, românii au câștigat, în medie, în luna iunie, aproximativ 9.500 de lei brut.

Salariul net a ajuns la 5.700 de lei, cu 3,5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Numai că această medie ascunde diferențe mari de la un salariat la altul.

Corespondent PROTV: „Sunt în jur de 250.000 de români cu câștiguri nete de peste 10.000 de lei pe lună – cu alte cuvinte, dublu decât media. Cei mai mulți lucrează în domenii precum extracția petrolului și gazelor, industria tutunului, transporturi aeriene, editare și programare, dar și în sectorul financiar, potrivit datelor INS.”

Așa cum arată datele, cele mai mari câștiguri nete au fost în IT, cu un salariu mediu net lunar de 13.500 de lei. Au urmat cei din editare – fie grafică ori video – cu aproximativ 12.000 de lei pe lună.

Totuși, salariile mari nu sunt răspândite în mod egal în toată țara. Ele se concentrează mai ales în regiunile dezvoltate. Acolo sunt mai multe locuri de muncă bine plătite, în timp ce alte zone ale țării rămân la polul opus.

Domeniile cel mai prost plătite

Printre cele mai mici câștiguri sunt cele din pescuit și acvacultură, unde salariul mediu net ajunge la aproximativ 2.900 de lei pe lună – adică aproape la jumătate față de media pe economie. În domenii care țin de protecție și securitate, media abia ajunge la 3.100 de lei, iar cei care lucrează în hoteluri și restaurante au ajuns la 3.500 de lei.

Alexandra Smedoiu, analist fiscal Deloitte: „Dacă ne uităm la evoluția salariilor în ultimii ani – chiar dacă ne uităm și pe o perioadă mai lungă – vedem o evoluție bună. Trebuie să ne uităm însă și la puterea reală de cumpărare a salariului respectiv, iar un impact major îl are inflația. Dacă ne uităm în ultimii ani, în care am avut o inflație ridicată, și la creșterea salariilor din acești ultimi ani, o să vedem că creșterile salariale, în medie, nu au acoperit inflația. Asta înseamnă că, deși salariile nominale au crescut, costul vieții este mai mare acum, în termeni relativi.”

După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul Uniunii Europene, arată un studiu realizat de Eurofound.

Creșterile repetate au fost absorbite de mediul de afaceri, fără efecte semnificative asupra activității economice. În același timp, aceste majorări au forțat companiile să mărească lefurile tuturor angajaților.

Creșterea salariilor trebuie susținută, însă, de o productivitate mai mare, spun economiștii.

Iar rata anuală a inflației a ajuns la 8,2% în luna iulie, în ușoară scădere față de luna precedentă. Suntem însă pe primele locuri la nivel european, potrivit Eurostat.