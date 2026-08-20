Noul regulament, votat de Consiliul General, introduce un sistem de colectare separată atât pentru comercianții din Centrul Istoric, cât și pentru cei care locuiesc aici. Sacii de gunoi vor fi inscripționați și identificați prin cod QR.

Magdalena Iuga, responsabil managementul deșeurilor: „Operatorul de salubritate va ridica numai acești saci pe care îi pune la dispoziția operatorului economic, iar în cazul în care pe domeniul public sau în diverse zone ale centrului istoric vor apărea depozitați saci neinscripționați poliția locală vizionează camerele. Ne-am confruntat de-a lungul timpului cu depozitarea necontrolată a deșeurilor pe trotuar.”

Și terasele au obligații suplimentare. Acestea trebuie să respecte suprafața și numărul de mese din aviz, să mențină permanent curățenia și să nu depoziteze deșeurile pe domeniul public. Altfel, proprietarii pot fi amendați sau chiar mai rău, își pot pierde avizul de funcționare pentru terasă.

Corespondent PROTV: „Comercianții vor fi obligați ca în fiecare dimineață să curețe trotuarul din fața teraselor sau a magazinelor, iar o dată pe săptămână să își curețe vitrinele. Obligația rămâne aceeași și pentru spațiile părăsite, unde reprezentanții primăriei ne-au transmis că vor căuta proprietarii și îi vor amenda în cazul în care nu vor avea grijă de propriul spațiu.”

Aprovizionarea va fi permisă doar între orele 6 și 10 dimineața, iar la intrările în Centrul Istoric ar urma să fie montate și camere pentru citirea numerelor de înmatriculare.

Adrian Coleș, manager terasă: „Se începe de dimineața cu măturarea terasei și așa mai departe. Sunt regulile locației. Vitrine șterse, geamuri șterse, tot ce ține de curățenie dimineața, la începutul programului și la finalizarea programului.”

Centrul Istoric atrage numeroși turiști. Dar nu toți sunt încântați de ce găsesc.

Străin: „Nu poți să vezi frumusețea clădirilor, pentru că multe din ele sunt pline de graffiti sau sunt vandalizate. Asta e dezamăgitor.”

Un alt regulament, care urmează să fie votat de Consiliul General, va stabili și aspectul unitar pentru terasele din Capitală, în funcție inclusiv de specificul zonei. Dacă va fi implementat, terasele vor putea fi amenajate doar dacă lasă un culoar pietonal și nu blochează intrările în clădiri sau trecerile pentru pietoni, spun reprezentanții municipalității.