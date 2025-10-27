Cum ar putea fi mai bine protejați de lege românii care iau credite de nevoi personale. În cât timp pot renunța la împrumut

Stiri Economice
27-10-2025 | 20:02
×
Codul embed a fost copiat

Românii care iau credite de nevoi personale ar putea fi mai bine protejați de lege. Ministerul Economiei a pregătit un proiect ce transpune o directivă europeană și aduce reguli noi pentru creditare.

autor
Delia Bîrla

De pildă, legea le va da clienților dreptul să renunțe la împrumut în 14 zile ori să îl ramburseze mai devreme, fără costuri ascunse. Iar băncile vor fi obligate să se asigure că împrumuturile sunt adaptate situației financiare a fiecăruia, pentru a preveni supra-îndatorarea.

Românii vor avea dreptul să anuleze contractul în 14 zile. Asta înseamnă că pot renunța la împrumut fără să plătească penalizări sau comisioane, trebuie doar să returneze suma primită. În plus, noul proiect de lege le oferă consumatorilor mai multă libertate și protecție în relația cu băncile.

Andrei Cazacu, broker de credite: „Schimbările propuse urmăresc să răspundă provocărilor aduse de digitalizare și de noile produse financiare cum ar fi sisteme de tip „cumpără acum și plătește mai târziu”, dar să și prevină riscul de supraîndatorare. Se iau măsuri și pentru supraîndatorarea clienților, adică se interzice pe viitor ca acei clienți să solicite un produs de creditare astfel încât să nu depășească gradul natural de maxim 40%”.

Andreea Costescu, analist financiar: „La fel ai și protecție în cazul în care întâmpini dificultăți financiare, de exemplu, nu mai poți să plătești rata. Banca trebuie să vină să îți recomande consiliere financiară și să nu recurgă imediat la executare silită sau să vândă creditul imediat. Chiar și în cazul în care creditul este vândut tu trebuie să fii notificat, adică trebuie să știi că banca ti-a vândut creditul, iar condițiile creditului nu trebuie să se schimbe, nu ai alte comisioane, nu trebuie să plătești nimic altceva în plus”.

Citește și
politie
Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii

Reclamele care promovează împrumuturile ușor de obținut sau care încurajează supraîndatorarea vor fi interzise. Românii vor putea să-și achite creditul mai devreme, fără costuri ascunse, iar banca va trebui să reducă dobânzile și comisioanele aferente perioadei rămase. De exemplu, la un credit de 50.000 de lei, dacă titularul rambursează anticipat o parte din sumă, comisionul este specificat în contract - de regulă 1%.

Claudiu Trandafir, broker de credite: „Au fost situații și din păcate sunt în continuare situații pe anumite contracte cu instituțiile non-bancare unde nu există specificat foarte clar acel comision de rambursare anticipată sau dacă este specificat este foarte mic și valoarea lui este extrem de mare, adică poate să urce și până la 3%. Nu vor să îl elimine, vor să îl clarifice”.

Proiectul de lege se află în dezbatere publică.

Sursa: Pro TV

Etichete: credite,

Dată publicare: 27-10-2025 20:02

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Cum a ajuns tânărul din București să aibă două credite de 100.000 de lei fără să le solicite. „I-a făcut nişte selfie-uri”
Stiri actuale
Cum a ajuns tânărul din București să aibă două credite de 100.000 de lei fără să le solicite. „I-a făcut nişte selfie-uri”

Mare atenție pe mâna cui vă lăsaţi datele personale și cine are acces la aplicațiile bancare. Un tânăr din București a fost înșelat de un bărbat care, după ce l-a sedus, a luat în numele lui două credite de 100.000 de lei.

Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii
Stiri actuale
Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii

Poveste uluitoare în Capitală. Un tânăr de 28 de ani, sedus prin metoda loverboy de un pretins avocat, a aflat că bărbatul a făcut în numele lui două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei.

Guvernul Bolojan anunță că primăriile pot garanta credite pentru încălzirea populației în iarnă. Precizarea Executivului
Stiri Politice
Guvernul Bolojan anunță că primăriile pot garanta credite pentru încălzirea populației în iarnă. Precizarea Executivului

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență care permite autorităților locale să garanteze împrumuturile operatorilor de termoficare din subordine, destinate exclusiv achiziției de combustibil pentru furnizarea energiei termice în această iarnă.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28