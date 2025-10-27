Cum ar putea fi mai bine protejați de lege românii care iau credite de nevoi personale. În cât timp pot renunța la împrumut

Românii care iau credite de nevoi personale ar putea fi mai bine protejați de lege. Ministerul Economiei a pregătit un proiect ce transpune o directivă europeană și aduce reguli noi pentru creditare.

De pildă, legea le va da clienților dreptul să renunțe la împrumut în 14 zile ori să îl ramburseze mai devreme, fără costuri ascunse. Iar băncile vor fi obligate să se asigure că împrumuturile sunt adaptate situației financiare a fiecăruia, pentru a preveni supra-îndatorarea.

Românii vor avea dreptul să anuleze contractul în 14 zile. Asta înseamnă că pot renunța la împrumut fără să plătească penalizări sau comisioane, trebuie doar să returneze suma primită. În plus, noul proiect de lege le oferă consumatorilor mai multă libertate și protecție în relația cu băncile.

Andrei Cazacu, broker de credite: „Schimbările propuse urmăresc să răspundă provocărilor aduse de digitalizare și de noile produse financiare cum ar fi sisteme de tip „cumpără acum și plătește mai târziu”, dar să și prevină riscul de supraîndatorare. Se iau măsuri și pentru supraîndatorarea clienților, adică se interzice pe viitor ca acei clienți să solicite un produs de creditare astfel încât să nu depășească gradul natural de maxim 40%”.

Andreea Costescu, analist financiar: „La fel ai și protecție în cazul în care întâmpini dificultăți financiare, de exemplu, nu mai poți să plătești rata. Banca trebuie să vină să îți recomande consiliere financiară și să nu recurgă imediat la executare silită sau să vândă creditul imediat. Chiar și în cazul în care creditul este vândut tu trebuie să fii notificat, adică trebuie să știi că banca ti-a vândut creditul, iar condițiile creditului nu trebuie să se schimbe, nu ai alte comisioane, nu trebuie să plătești nimic altceva în plus”.

Reclamele care promovează împrumuturile ușor de obținut sau care încurajează supraîndatorarea vor fi interzise. Românii vor putea să-și achite creditul mai devreme, fără costuri ascunse, iar banca va trebui să reducă dobânzile și comisioanele aferente perioadei rămase. De exemplu, la un credit de 50.000 de lei, dacă titularul rambursează anticipat o parte din sumă, comisionul este specificat în contract - de regulă 1%.

Claudiu Trandafir, broker de credite: „Au fost situații și din păcate sunt în continuare situații pe anumite contracte cu instituțiile non-bancare unde nu există specificat foarte clar acel comision de rambursare anticipată sau dacă este specificat este foarte mic și valoarea lui este extrem de mare, adică poate să urce și până la 3%. Nu vor să îl elimine, vor să îl clarifice”.

Proiectul de lege se află în dezbatere publică.

