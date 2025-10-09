Cum a ajuns tânărul din București să aibă două credite de 100.000 de lei fără să le solicite. „I-a făcut nişte selfie-uri”

Mare atenție pe mâna cui vă lăsaţi datele personale și cine are acces la aplicațiile bancare. Un tânăr din București a fost înșelat de un bărbat care, după ce l-a sedus, a luat în numele lui două credite de 100.000 de lei.

Frauda a fost făcută direct de pe telefonul victimei care și-a dat seama abia când a început să primească notificări de plată.

Cei doi bărbați s-au cunoscut pe un site de intâlniri unde suspectul în vârstă de 24 de ani îşi crease o identitate falsă - cea a unui avocat care îşi dorea o relaţie serioasă.

Relaţia dintre impostor și victima în vârstă de 28 de ani a evoluat rapid, din septembrie anul trecut până la începutul acestui an, timp în care cei doi s-au mutat împreună.

După ce i-a câștigat încrederea și a cules mai multe informații personale de la partenerul său, suspectul a reuşit să facă uşor direct de pe telefonul acestuia două credite personale în valoare de 100.000 de lei.

Claudia Postelnicescu, avocata victimei: ”I-a făcut nişte selfie-uri. Banca nu trebuia să accepte nişte poze tremurate aşa uşor. E o problemă aici în acordarea acestor credite. El a făcut şi carduri şi a scos banii şi i-a blocat aplicaţia ca el să nu vadă”.

Victima a aflat de înșelăciune după ce a primit notificări de plată de la bancă pentru credite pe care nu le făcuse.



Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei: „Suspectul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică. A fost reţinut pentru 24 de ore”.

Victima şi-a confruntat partenerul care a recunoscut că a minţit inclusiv asupra identităţii, iar relaţia lor a încetat.

Primele semne care ar trebui să vă alarmeze în ceea ce priveşte securitatea bancară sunt mesajele sau emailuri care vin de la banca despre cereri de credit pe care nu le-aţi solicitat.

Pentru orice mică tranzacţie care pare ciudată şi de care nu vă amintiţi, contactaţi banca şi solicitaţi informaţii.

În plus, o dată pe an puteţi interoga gratuit Biroul de Credit pentru a afla istoricul de credite dar şi dacă vreo bancă sau instituție nebancară a făcut o interogare nouă, semn că cineva a încercat să facă un credit în numele dumneavoastră.

