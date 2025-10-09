Cum a ajuns tânărul din București să aibă două credite de 100.000 de lei fără să le solicite. „I-a făcut nişte selfie-uri”

Stiri actuale
09-10-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

Mare atenție pe mâna cui vă lăsaţi datele personale și cine are acces la aplicațiile bancare. Un tânăr din București a fost înșelat de un bărbat care, după ce l-a sedus, a luat în numele lui două credite de 100.000 de lei.

autor
Lavinia Petrea

Frauda a fost făcută direct de pe telefonul victimei care și-a dat seama abia când a început să primească notificări de plată.

Cei doi bărbați s-au cunoscut pe un site de intâlniri unde suspectul în vârstă de 24 de ani îşi crease o identitate falsă - cea a unui avocat care îşi dorea o relaţie serioasă.

Relaţia dintre impostor și victima în vârstă de 28 de ani a evoluat rapid, din septembrie anul trecut până la începutul acestui an, timp în care cei doi s-au mutat împreună.

După ce i-a câștigat încrederea și a cules mai multe informații personale de la partenerul său, suspectul a reuşit să facă uşor direct de pe telefonul acestuia două credite personale în valoare de 100.000 de lei.

Citește și
Hidro
Companiile din energie aduc cele mai mari profituri statului, în timp ce altele rezistă cu greu datorită subvențiilor

Claudia Postelnicescu, avocata victimei: I-a făcut nişte selfie-uri. Banca nu trebuia să accepte nişte poze tremurate aşa uşor. E o problemă aici în acordarea acestor credite. El a făcut şi carduri şi a scos banii şi i-a blocat aplicaţia ca el să nu vadă”.

Victima a aflat de înșelăciune după ce a primit notificări de plată de la bancă pentru credite pe care nu le făcuse.

Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei: „Suspectul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică. A fost reţinut pentru 24 de ore”.

Victima şi-a confruntat partenerul care a recunoscut că a minţit inclusiv asupra identităţii, iar relaţia lor a încetat.

Primele semne care ar trebui să vă alarmeze în ceea ce priveşte securitatea bancară sunt mesajele sau emailuri care vin de la banca despre cereri de credit pe care nu le-aţi solicitat.

Pentru orice mică tranzacţie care pare ciudată şi de care nu vă amintiţi, contactaţi banca şi solicitaţi informaţii.

În plus, o dată pe an puteţi interoga gratuit Biroul de Credit pentru a afla istoricul de credite dar şi dacă vreo bancă sau instituție nebancară a făcut o interogare nouă, semn că cineva a încercat să facă un credit în numele dumneavoastră.

Sursa: Pro TV

Etichete: credite, bucuresteni, inselat, loverboy, parteneri,

Dată publicare: 09-10-2025 19:46

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Companiile din energie aduc cele mai mari profituri statului, în timp ce altele rezistă cu greu datorită subvențiilor
Stiri actuale
Companiile din energie aduc cele mai mari profituri statului, în timp ce altele rezistă cu greu datorită subvențiilor

Companiile din energie au adus profit pentru stat anul trecut. O mână de companii, printre care Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica, au realizat mare parte din câștigurile contorizate pe fondul prețurilor mari la energie.

Controverse la ceremonia dedicată victimelor Holocaustului: Nicușor Dan, acuzat că a blocat legea antisemitismului
Stiri actuale
Controverse la ceremonia dedicată victimelor Holocaustului: Nicușor Dan, acuzat că a blocat legea antisemitismului

Românii au obligația de a combate „prin toate mijloacele, discursul antisemit, xenofob, și care incită la ură”, a spus președintele Nicușor Dan, la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului.

De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”
Stiri actuale
De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

Poșta Română anunță că se relansează și a schimbat sigla. „Cea vechea nu mai reprezenta activitatea companiei", spune directorul poștei, așa că era nevoie de o nouă viziune.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Octombrie 2025

47:52

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28