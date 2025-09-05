Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere

În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.

Produsul Intern Brut din primul semestru al anului a fost mai mare cu 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor oficiale.

Institutul Național de Statistică arată și ce activități economice au susținut această evoluție. Dacă ne uităm la venituri, au contribuit construcțiile, în special pe partea de infrastructură, dar și informațiile și comunicațiile.

În schimb, industria a înregistrat un volum de activitate în scădere.

Pe partea de cheltuieli, consumul populației a avut o contribuție ceva mai mare, cu 0,6%.

Estimările pentru următoarele luni au varianta optimistă de ușoară creștere și pe cea pesimistă, de scădere a economiei, spun specialiștii, în contextul în care industria scade, dar și consumul este de așteptat să fie afectat.

