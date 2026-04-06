Întâlnire importantă la Cotroceni. Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan, 2 miniștri și reprezentanți Petrom și Rompetrol

Știrea este în curs de actualizare!
Potrivit Administrației Prezidențiale, la această întâlnire, care are loc de la ora 14.00, tema de discuție va fi aprovizionarea României cu țiței și combustibili.
Președintele Nicușor Dan se întâlnește, astăzi, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră Petrom și Rompetrol.
Recent, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care se reduce cu 11% acciza la motorina standard, adică cu 30 de bani pe litru.
De asemenea, statul supraimpozitează profiturile excepţionale ale companiilor care exploatează ţiţeiul românesc.
Potrivit premierului, toate încasările suplimentare sunt returnate sub forma reducerii accizei.
Bolojan mai spune că criza preţului petrolului are pentru economie costuri indirecte şi mai mari şi creşterea generală a preţurilor are un efect de scădere a consumului, de frânare a creşterii economice şi afectează veniturile statului.
Premierul Ilie Bolojan explică, sâmbătă, măsurile luate de Guvern privind criza combustibililor, el arătând că Executivul acţionează în limita posibilităţilor pe care le are ca urmare a deficitelor bugetare foarte mari din anii trecuţi.
