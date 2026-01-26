Primul mare lanț de benzinării din România care introduce defibrilatoare în stațiile sale. ”Fiecare minut este esențial”

Screenshot 2026 01 26 200441

Rompetrol și Fundația pentru SMURD au instalat defibrilatoare în 80 de benzinării, precum și în 11 spații publice din județele Constanța și Prahova. Defibrilatoarele salvatoare de vieți sunt amplasate în cele mai intens circulate zone.

Rompetrol și Fundația pentru SMURD au finalizat amplasarea de defibrilatoare în 80 de benzinării din țară, precum și în 11 spații publice din județele Constanța și Prahova, a anunțat luni compania, citată de Profit.

Pentru Rompetrol, siguranţa angajaţilor, clienţilor şi comunităţilor rămâne o direcţie prioritară. Staţiile Rompetrol sunt vizitate zilnic de zeci de mii de persoane, iar amplasarea defibrilatoarelor în aceste spaţii creează un avantaj major în situaţiile critice. Fundaţia pentru SMURD este partenerul nostru de 16 ani, iar alături de ei ne-am angajat să contribuim la consolidarea sistemului naţional de urgenţă şi creşterea siguranţei publice”, a declarat Zhanibek Nugertayev, GM Rompetrol Downstream.


Defibrilatoare sunt amplasate în zone intens tranzitate – staţii situate pe drumuri naţionale, rute aglomerate, autostrăzi şi spaţii publice frecventate – pentru a creşte semnificativ şansele de supravieţuire în primele minute critice, până la sosirea echipajelor medicale. Angajaţii Rompetrol din reţeaua de staţii au beneficiat de training specializat pentru utilizarea defibrilatorului şi acordarea de prim ajutor.

Contribuţia Rompetrol la acest proiect întăreşte reţeaua de intervenţie din primele minute critice şi arată că implicarea mediului privat poate aduce beneficii cu impact direct şi imediat. Fiecare minut câştigat înainte de sosirea echipajelor medicale este esenţial, având un impact direct asupra prognosticului victimei, iar accesul rapid la un astfel de dispozitiv oferă comunităţii o şansă la supravieţuire”, precizează dr. Raed Arafat, Fundaţia pentru SMURD.

În judeţul Prahova, proiectul a fost implementat în parteneriat cu Primăria Ploieşti, fiind instalate defibrilatoare semiautomate în 6 spaţii publice intens frecventate, precum instituţii publice, pieţe şi zone de recreere. Echipamente similare au fost montate şi în 5 locaţii din judeţul Constanţa, contribuind la extinderea reţelei de intervenţie rapidă în regiune.

Amplasarea defibrilatoarelor poate fi găsită pe harta dedicată din aplicaţia Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, cât şi pe platforma Fii pregatit.ro.

Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca

Sursa: StirilePROTV

