Raport OECD: pensiile sub presiune în toată Europa. România are deja opt pensionari la zece angajați

Stiri actuale
04-12-2025 | 10:17
oameni pe strada
Shutterstock

Populațiile din țările OECD îmbătrânesc rapid, din cauza natalității scăzute și a speranței de viață în creștere. Și România se confruntă cu probleme la acest capitol.

autor
Adrian Popovici

Până în 2050, vor fi 52 de persoane de peste 65 de ani la fiecare 100 de adulți în vârstă de muncă, față de 33 în 2025, arată un raport al organizației. 

Țări precum Coreea, Grecia, Italia, Polonia și Spania vor avea creșteri foarte mari ale ponderii vârstnicilor.

Această evoluție va pune presiune tot mai mare pe bugetele publice și pe sistemele de pensii, în contextul în care populația activă va scădea cu 13% în următoarele patru decenii, iar PIB-ul pe locuitor ar putea scădea cu 14% până în 2060.

OECD recomandă creșterea vârstei efective de pensionare și măsuri care să permită oamenilor să lucreze mai mult timp. De altfel, vârsta normală de pensionare va urca în medie de la 64–63 de ani în 2024 la aproape 66–66 de ani pentru cei care își încep cariera în 2024. În unele state, vârsta viitoare de pensionare va ajunge la 70 de ani sau peste (Danemarca, Italia, Olanda, Suedia).

Citește și
CSM
Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

„Îmbătrânirea populației reprezintă o provocare structurală majoră în țările OCDE, cu implicații economice, fiscale și sociale semnificative. Având în vedere că se estimează o scădere cu 13 % a populației active în următorii 40 de ani și, în consecință, o scădere cu 14 % a PIB-ului pe cap de locuitor până în 2060, țările se vor confrunta cu o presiune descendentă asupra veniturilor, în timp ce cheltuielile legate de îmbătrânirea populației vor crește”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

„Pe măsură ce trăim mai mult și mai sănătos, trebuie să lucrăm mai mult. Țările trebuie să crească vârsta efectivă de pensionare și să consolideze oportunitățile de muncă la vârste mai înaintate pentru a spori sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii, a asigura securitatea financiară la bătrânețe și a sprijini o creștere economică puternică”, a mai adăugat oficialul.

Îmbătrânirea populației, o problemă și pentru pensiile din România

Îmbătrânirea populației ridică însă tot mai multe provocări economice și sociale în România, nu doar în țările OCDE; organizație în care țara noastră vrea să adere. Raportul dintre pensionari și salariați a fost de 8 la 10 însă există diferențe majore de la un județ la altul.

În sistemul de pensii din România există un dezechilibru major în privința raportului dintre numărul angajaților și cel al vârstnicilor, care a fost de 8 pensionari la 10 salariați la nivel național.

În aproape jumătate dintre județele țării sunt mai mulți pensionari decât angajați, în special în zonele din sud și est. Doar în București și Ilfov, 10 salariați plătesc contribuții pentru 4 pensionari.

Îmbătrânirea populației ridică provocări economice și sociale la nivelul tuturor statelor europene, unde guvernele țărilor au decis să încurajeze oamenii să muncească şi la vârste înaintate.

„În Austria, unul dintre specialiștii în pensii spunea că trebuie ca migrația să înlocuiască o parte din populația îmbătrânită pentru a menține echilbru acesta al fondurilor de pensii. Și în Germania, la fel”, explicăGheorghe Caraiani, profesor universitar.

"Cum e posibil ca tinerii de azi să creadă că e nevoie de un dictator ca să-ți facă metrou? Metroul apărea și fără Ceaușescu"

Sursa:

Etichete: salarii, pensii, imbatranire,

Dată publicare: 04-12-2025 10:17

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro
Stiri Economice
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

Reforma cu întârziere a pensiilor magistraților riscă să ne lase fără o parte din banii europeni pe care România îi așteaptă prin PNRR.

Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție
Stiri Justitie
Cum își justifică magistrații salariile și pensiile. Mesajul CSM în ziua în care Guvernul îşi asumă reforma din Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Recomandări
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”
Stiri externe
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”

Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent.

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28