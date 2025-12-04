Raport OECD: pensiile sub presiune în toată Europa. România are deja opt pensionari la zece angajați

Populațiile din țările OECD îmbătrânesc rapid, din cauza natalității scăzute și a speranței de viață în creștere. Și România se confruntă cu probleme la acest capitol.

Până în 2050, vor fi 52 de persoane de peste 65 de ani la fiecare 100 de adulți în vârstă de muncă, față de 33 în 2025, arată un raport al organizației.

Țări precum Coreea, Grecia, Italia, Polonia și Spania vor avea creșteri foarte mari ale ponderii vârstnicilor.

Această evoluție va pune presiune tot mai mare pe bugetele publice și pe sistemele de pensii, în contextul în care populația activă va scădea cu 13% în următoarele patru decenii, iar PIB-ul pe locuitor ar putea scădea cu 14% până în 2060.

OECD recomandă creșterea vârstei efective de pensionare și măsuri care să permită oamenilor să lucreze mai mult timp. De altfel, vârsta normală de pensionare va urca în medie de la 64–63 de ani în 2024 la aproape 66–66 de ani pentru cei care își încep cariera în 2024. În unele state, vârsta viitoare de pensionare va ajunge la 70 de ani sau peste (Danemarca, Italia, Olanda, Suedia).

„Îmbătrânirea populației reprezintă o provocare structurală majoră în țările OCDE, cu implicații economice, fiscale și sociale semnificative. Având în vedere că se estimează o scădere cu 13 % a populației active în următorii 40 de ani și, în consecință, o scădere cu 14 % a PIB-ului pe cap de locuitor până în 2060, țările se vor confrunta cu o presiune descendentă asupra veniturilor, în timp ce cheltuielile legate de îmbătrânirea populației vor crește”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

„Pe măsură ce trăim mai mult și mai sănătos, trebuie să lucrăm mai mult. Țările trebuie să crească vârsta efectivă de pensionare și să consolideze oportunitățile de muncă la vârste mai înaintate pentru a spori sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii, a asigura securitatea financiară la bătrânețe și a sprijini o creștere economică puternică”, a mai adăugat oficialul.

Îmbătrânirea populației, o problemă și pentru pensiile din România

Îmbătrânirea populației ridică însă tot mai multe provocări economice și sociale în România, nu doar în țările OCDE; organizație în care țara noastră vrea să adere. Raportul dintre pensionari și salariați a fost de 8 la 10 însă există diferențe majore de la un județ la altul.

În sistemul de pensii din România există un dezechilibru major în privința raportului dintre numărul angajaților și cel al vârstnicilor, care a fost de 8 pensionari la 10 salariați la nivel național.

În aproape jumătate dintre județele țării sunt mai mulți pensionari decât angajați, în special în zonele din sud și est. Doar în București și Ilfov, 10 salariați plătesc contribuții pentru 4 pensionari.

Îmbătrânirea populației ridică provocări economice și sociale la nivelul tuturor statelor europene, unde guvernele țărilor au decis să încurajeze oamenii să muncească şi la vârste înaintate.

„În Austria, unul dintre specialiștii în pensii spunea că trebuie ca migrația să înlocuiască o parte din populația îmbătrânită pentru a menține echilbru acesta al fondurilor de pensii. Și în Germania, la fel”, explicăGheorghe Caraiani, profesor universitar.

