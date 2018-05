Contribuția pentru pensia privată ar putea scădea dramatic. Planul Ministerului Muncii

Contribuţia pentru pensia administrată privat, Pilonul II, ar putea scădea din această vară, odată cu transformarea ei din obligatorie în opţională.

Cel puţin asta susţin surse din domeniul fondurilor de pensii. Potrivit acestora, Ministerul Muncii pregăteşte un act normativ prin care cei 7 milioane de participanţi ar fi scoşi automat din Pilonul II şi trimişi la Pilonul I. Cine vrea însă să mai cotizeze şi aici pe viitor va trebui să facă din nou o cerere specială. Ministrul Finanţelor susţine că va veni cu detalii zilele următoare.

De la 1 ianuarie anul acesta contribuţia la Pilonul II de pensii a scăzut de la 5,1%, la 3,75%. Odată cu această scădere, suma nominală lunară a unui participant e mai mică şi ea cu 12 procente. Scăderea a venit după nenumărate asigurări din partea oficialilor că sumele vor rămâne la fel.

În ultimele zile însă, au apărut discuţii despre o nouă scădere a contribuţiei.

Potrivit unor surse din domeniul fondurilor de pensii, contribuţiile celor 7 milioane de angajaţi la pilonul II vor scădea la zero în prima etapă.

Iar apoi, Pilonul II va deveni opţional. Cei care vor dori să mai cotizeze la pensia lor administrată privat vor fi nevoiţi să se înscrie din nou, printr-o cerere.

Mai mult, variantele pentru care vor putea opta ar fi contribuţii mai mici faţă de cea din prezent, şi anume de 3, 2 sau 1% din venitul brut, potrivit unor surse, după întâlnirile pe care fondurile de pensii le-au avut cu reprezentanţii Guvernului, printre care şi consilierul Darius Valcov, dar şi cu cei din Ministerul Muncii. Aceştia din urmă nu au reacţionat oficial până acum.

Asociaţia pentru Pensiile Private anunţă că nu a primit deocamdată niciun document concret de la Guvern. Ministrul Finanţelor declară la rândul său că va aduce lămuriri pe acest subiect zilele următoare. Între timp, partenerii de guvernare ai PSD, cei de la ALDE, nu susţin desfiinţarea contribuţiei la Pilonul II, ci varianta în care doar cei care nu mai vor să cotizeze, să facă ei o cerere pentru plata contribuţiilor numai la stat.

Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE: M-am consultat şi ieri cu colegii mei din conducere şi cu noi nu s-a consultat nimeni. Deci o considerăm o idee personală a domnului Vâlcov."

Reporter: Vă mențineți poziţia pe care aţi avut-o?

Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE: Aveţi poziţiile mele. Sigur că da, doar eu am creat Pilonul de pensii în 2008.

Modificările la Pilonul II de pensii ar putea fi făcute luna viitoare, odată cu rectificarea bugetară. Premierul anunţa de luna trecută un calendar.

Viorica Dăncilă: ”Ne propunem că până la sfârșitul trimestrului II să poată fi aprobat în guvern.”

La pilonul II s-au acumulat în cei 10 ani de funcţionare peste 42 de miliarde de lei. Pensia administrată privat Pilonul II se acumulează într-un cont transparent şi oricine poate şti în orice moment câţi bani are. În plus, fondurile de pensii oferă randamente, adică o sumă suplimentară pentru banii strânşi, înmulţindu-i. Câştigul mediu pe an a fost de 9%, până acum. La vârsta pensionării, omul poate opta pentru a primi întreaga suma sau pentru plata în rate pe o perioadă de 10 ani.

Sistemul de pensie de stat, pilonul I, strânge banii din cotizaţiile angajaţilor şi îi împarte instantaneu actualilor pensionari. Pensia de stat viitoare va depinde de condiţiile economice de atunci şi este decisă politic, prin stabilirea de către guvern a punctului de pensie.

