Datele analizate până în prezent, arată, totodată, că diferenţa dintre preţurile din România şi media europeană a fost mai mare decât în mod obişnuit, în special în cazul preţurilor fără taxe, mai arată Consiliul Concurenței, care a monitorizat evoluţia acestor preţuri în contextul expirării perioadei de plafonare a adaosului comercial şi de reducere temporară a accizei la motorină.

În ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferenţa faţă de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situaţia întâlnită în trecut, înainte de război, când preţurile interne la motorină erau mai apropiate de media UE decât cele la benzină.

„Datele disponibile arată că, în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut preţuri la carburanţi mai mici decât media Uniunii Europene. În ultimele zile, la motorină am observat o apropiere treptată de media europeană, ceea ce indică mai degrabă o revenire spre situaţia cunoscută anterior, înainte de război. Vom continua să monitorizăm piaţa, mai ales după încetarea măsurilor temporare”, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, citat în comunicat.

Consiliul Concurenței: Prețurile din România, sub media UE

Preţurile cu taxe din România erau, la mijlocul lunii iunie, sub media UE cu 7,2% la benzină şi cu 3,7% la motorină. În cazul preţurilor fără taxe, diferenţele erau şi mai mari: 15,1% sub media UE la benzină şi 8,3% sub media UE la motorină.

Din punctul de vedere al preţurilor fără taxe, România s-a aflat, în luna iunie, în grupul statelor cu cele mai reduse niveluri ale preţurilor fără taxe, iar ecartul faţă de media europeană a fost mai accentuat decât în perioadele obişnuite.

După creşterile importante din luna martie, generate de tensiunile internaţionale şi de problemele de aprovizionare, preţurile la pompă au intrat pe o tendinţă de corecţie, mai ales în luna iunie. Preţurile interne fără taxe au urmat, în general, evoluţia cotaţiilor internaţionale Platts şi Brent, însă transmisia nu a fost automată, instantanee sau proporţională.

În cazul benzinei, corelarea cu evoluţia cotaţiilor internaţionale a fost mai clară, iar scăderea cotaţiilor din luna iunie s-a reflectat în preţurile interne. În cazul motorinei, şocul iniţial a fost mai puternic, iar ajustarea ulterioară a fost mai lentă şi mai moderată, pe fondul unei volatilităţi mai ridicate şi al unei dependenţe mai mari de pieţele internaţionale. Această evoluţie explică şi apropierea treptată, în ultimele zile, a preţului motorinei din România de media europeană, se arată în comunicat.

În contextul în care perioada pentru care a fost declarată situaţia de criză nu a fost prelungită, de la data de 1 iulie, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, ceea ce reprezintă o creştere de aproximativ 36 bani/litru, cu TVA.

„Consiliul Concurenţei a solicitat informaţii companiilor active pe piaţa carburanţilor, iar până la sfârşitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligaţiilor de plafonare de către operatori. Autoritatea de concurenţă va continua să monitorizeze evoluţiile de pe piaţa carburanţilor, inclusiv după încetarea măsurilor temporare, pentru a analiza modul în care modificările cotaţiilor internaţionale, ale costurilor şi ale condiţiilor comerciale se reflectă în preţurile practicate la pompă”, se precizează în comunicat.