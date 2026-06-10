Angajamentele reprezintă sumele pe care Uniunea Europeană le poate promite sau contracta într-un anumit an pentru proiecte și programe. Trebuie precizat că acestea nu înseamnă bani plătiți imediat, ci fonduri rezervate pentru cheltuieli care pot fi achitate treptat, pe parcursul mai multor ani. De exemplu, pentru un proiect aprobat în 2027 plățile efective pot avea loc chiar 2028 sau 2029.

Proiectul de buget reflectă, de asemenea, rezultatul evaluării la jumătatea perioadei a politicii de coeziune pentru 2021-2027. Statele membre sunt stimulate să utilizeze aceste resurse pentru noile priorităţi ale Uniunii în domeniile competitivităţii, apărării, locuinţelor la preţuri accesibile, rezilienţei la apă şi tranziţiei energetice, oferind posibilitatea unei prefinanţări unice şi a unei cofinanţări mai mari din partea UE pentru aceste priorităţi, a indicat Executivul comunitar.

Proiectul de buget pentru 2027 vine după o serie de evoluţii critice din ultimii ani, inclusiv o pandemie mondială, o criză energetică şi creşterea inflaţiei, revenirea războiului pe continentul european, precum şi tensiunile geopolitice tot mai mari. Din nou, în ultimele luni, criza din Orientul Mijlociu a afectat o gamă largă de sectoare economice, din cauza creşterii preţurilor la energie, care au condus la o perspectivă mai volatilă pentru creşterea economică şi inflaţie în Europa, subliniază sursa citată.

Bugetul de anul viitor va continua să ofere o finanţare esenţială pentru priorităţile politice stabilite ale UE, inclusiv un sprijin major pentru Ucraina prin intermediul Mecanismului pentru Ucraina şi al noului împrumut de sprijin pentru Ucraina, a precizat Executivul comunitar.

Prioritățile Comisiei Europene în 2027

„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a subliniat necesitatea unor investiţii majore în securitate şi apărare în statele membre pentru a construi un viitor mai sigur pentru Europa. Bugetul pentru anul viitor reflectă rolul tot mai important al Uniunii în consolidarea pregătirii Europei în materie de securitate şi apărare, precum şi în sprijinirea investiţiilor în cercetarea în domeniul apărării, în capacitatea industrială, în mobilitatea militară şi în rezilienţa strategică. Acesta contribuie la punerea în aplicare a Planului ReArm Europe/Readiness 2030 şi este completat de Instrumentul "Acţiune de securitate pentru Europa" (SAFE), care sprijină achiziţiile publice comune în domeniul apărării şi investiţiile statelor membre”, se arată în comunicat.

Securitatea economică şi o economie puternică şi competitivă se află în centrul priorităţilor Uniunii. Prin urmare, proiectul de buget 2027 include o finanţare sporită pentru programele emblematice - cum ar fi Erasmus+, Mecanismul pentru interconectarea Europei şi Programul privind piaţa unică - continuând, în acelaşi timp, să ofere sprijin agriculturii, nu numai pentru a proteja securitatea alimentară a Uniunii, ci şi pentru a promova stabilitatea economică şi dezvoltarea zonelor rurale.

O finanţare suplimentară va fi pusă la dispoziţia statelor membre în primul an complet de punere în aplicare a Pactului privind migraţia şi azilul, prin suplimentări din revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM - 1,2 miliarde euro în 2027) pentru Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI) şi Instrumentul pentru managementul frontierelor şi vize, a informat Executivul comunitar.

Bugetul anual pentru 2027 va trebui să fie adoptat oficial de Parlamentul European şi de Consiliu înainte de sfârşitul anului 2026.

Proiectul de buget al UE pentru 2027 include cheltuielile acoperite de creditele din cadrul plafoanelor bugetare pe termen lung, finanţate din resurse proprii. În proiectul de buget sunt propuse două sume pentru fiecare program - angajamente şi plăţi. "Angajamentele" se referă la finanţarea care poate fi convenită prin contracte într-un anumit an, iar "plăţile" se referă la banii plătiţi efectiv. Toate sumele sunt în preţuri curente. Proiectul de buget al UE pentru 2027 este ultimul din actualul cadru financiar multianual (CFM). Acesta va asigura finanţarea unor programe importante ale UE, în perioada premergătoare următoarei adoptări a bugetului pe termen lung, CFM 2028-2034.

Cu cât contribuie România la bugetul UE

România contribuie la bugetul Uniunii Europene cu circa 33 de eurocenți pentru fiecare euro pe care îl primește, a explicat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene la finalul lunii ianuarie 2026.

Potrivit lui Dragoş Pîslaru, România va avea la dispoziţie peste 60 de miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, plus alte miliarde pe care le poate accesa ca împrumuturi la dobânzi avantajoase. Pîslaru cataloghează prezenţa României în Uniunea Europeană drept „o plasă mare de siguranţă”

„Ca să lămurim complet chestiunea, la fiecare euro pe care îl primim de la Uniunea Europeană, noi cheltuim doar o treime ca şi contribuţie la buget. Şi dacă stăm să ne uităm pe ansamblu, asta este de fapt ceva ce ne-a avantajat enorm în creşterea noastră economică din perioada de după aderare”, subliniază ministrul.