Regiunea Balcanilor este considerată esențială în contra-cararea amenințărilor de securitate și economice venite din partea Rusiei și Chinei.

Lideri europeni, inclusiv ai mai multor țări din Balcanii de Vest, s-au reunit în orașul-port Tivat din Muntenegru, pentru a discuta despre extinderea Uniunii Europene în regiune. Țara-gazdă ar putea deveni al 28-lea membru cu drepturi depline, în 2028.

Jakov Milatovic, președinte Muntenegru: ”Suntem pregătiți pentru etapa finală a parcursului nostru european. Suntem pregătiți să ne îndeplinim obligațiile rămase și să valorificăm acest impuls care ne-a fost oferit și de partenerii noștri europeni”.

Pe lângă Muntenegru, pe lista statelor candidate sau aspirante se mai află Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo și Şerbia.

Antonio Costa, președinte Consiliul European: ”Săptămâna aceasta deblocăm procesul de deschidere a primului pachet de negociere pentru Ucraina și Moldova. Acest lucru dovedește că reformele și implicarea tuturor actorilor din societate dau rezultate și că Uniunea Europeană este angajată în procesul de extindere”.

Printre participanții la summit s-au numărat și președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: ”Sunt încurajat de discuțiile din această dimineață, dar mai este încă un drum lung de parcurs, iar munca este realizabilă”.

Aleksandar Vucic, președinte Serbia: ”Vom vedea progrese semnificative în viitor din partea țărilor din Balcanii de Vest. Desigur, sunt necesare multe reforme”.

Albulena Haxhiu, președinte Kosovo: ”O Uniune Europeană unită și mai mare reprezintă cel mai puternic răspuns pentru cei care creează instabilitate în Europa”.

Pe agenda reuniunii a fost și extinderea influenței economice a Uniunii Europene, în contextul unor ani de stagnare în acest domeniu.

Ursula von der Leyen: ”Extinderea este un imperativ geostrategic pentru noi și o investiție pe termen lung în pacea, stabilitatea și securitatea noastră. Procesul va rămâne bazat pe merit”.

Justin Spike, jurnalist The Associated Press: ”Mulți lideri ai blocului au subliniat nevoia extinderii Uniunii Europene pentru a contracara amenințările de securitate generate de mai mulți factori, inclusiv războiul din Ucraina, o Rusie din ce în ce mai agresivă, precum și conflictele din Orientul Mijlociu, cum ar fi războiul dintre SUA și Iran”.

Situația internațională e atât de volatilă, încât și Islanda va ține un referendum în luna august, privind o posibilă aderare la Uniunea Europeană.