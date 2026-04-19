Datele internaționale pentru 2025 arată că China își păstrează poziția de cel mai mare exportator al lumii, cu livrări externe de aproape 3.800 de miliarde de dolari, arată Visual Capitalist. În același timp, exporturile României au urcat la 96,607 miliarde de euro, potrivit Institutului Național de Statistică.

Raportat la dimensiune, exporturile Chinei sunt de aproape 40 de ori mai mari decât cele ale României, ceea ce arată diferența uriașă dintre cea mai mare platformă industrială a lumii și țara noastră

China și SUA conduc detașat clasamentul mondial

China rămâne lider global, beneficiind de rolul său de „fabrică a lumii”, consolidat în ultimele decenii prin industrializare accelerată și acorduri comerciale cu piețe importante precum Australia, Coreea de Sud, Pakistan sau statele ASEAN.

Pe locul al doilea se află SUA, cu exporturi de peste 2.200 de miliarde de dolari. Ceea ce face ca valoarea exporturilor americane este de peste 20 de ori mai mare decât nivelul raportat de România.

Economia americană exportă o gamă diversificată de produse, de la automobile și petrol până la soia și echipamente medicale.

Europa domină prin forță colectivă

La nivel agregat, Europe depășește 7.700 de miliarde de dolari în exporturi, susținută în principal de Germania și Țările de Jos.

În comparație, exporturile totale ale Europei sunt de aproximativ 80 de ori mai mari decât cele ale României. Diferența arată forța industrială și logistică a continentului, dar și gradul ridicat de integrare comercială dintre statele membre.

Pentru România, piața europeană rămâne esențială: 71,3% din exporturile totale au mers către statele UE în 2025, adică 68,913 miliarde de euro.

Țări mici care joacă în liga mare

Clasamentul mondial include și economii cu populații reduse, dar extrem de eficiente comercial. United Arab Emirates a ajuns la exporturi de 707 miliarde de dolari, de peste șapte ori mai mari decât exporturile României.

Saudi Arabia a înregistrat 311 miliarde de dolari, adică de peste trei ori nivelul României. În cazul ambelor state, petrolul și produsele energetice au o pondere decisivă.

România crește, dar rămâne cu deficit comercial mare

Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025, la 96,607 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,6%, la 129,35 miliarde euro, comparativ cu anul 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

„În anul 2025, exporturile FOB au însumat 96,607 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 129,35 miliarde euro. În anul 2025, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2025 a fost de 32,743 miliarde euro, mai mic cu 673 milioane euro (-2%) decât cel înregistrat în anul 2024”, arată datele INS.

În luna decembrie 2025, exporturile FOB au însumat 7,196 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 9,883 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,687 miliarde euro. Faţă de luna decembrie 2024, exporturile din luna decembrie 2025 au crescut cu 9,4%, iar importurile au scăzut cu 0,4%.

În anul 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate (26,6% la export şi 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 68,913 miliarde euro la expedieri şi de 93,243 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,3% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 27,693 miliarde euro la exporturi şi de 36,106 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,7% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.