Datele analizate de Bloomberg arată că Iranul a exportat aproximativ 1,8 milioane de barili de petrol pe zi în această lună, cu aproape 8% mai mult decât media zilnică din 2025, ceea ce înseamnă venituri suplimentare de sute de milioane de dolari pentru Teheran.

În acelaşi timp, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a prăbuşit. În mod normal, aproximativ 135 de nave tranzitează zilnic această rută strategică, însă în prima lună de război media a scăzut la doar şase nave pe zi, potrivit datelor de urmărire a navelor analizate de Bloomberg.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care trece în mod obişnuit aproximativ o cincime din comerţul global cu petrol şi gaze naturale. Perturbarea traficului a afectat puternic exporturile altor producători din Golf şi a amplificat tensiunile pe pieţele energetice, arată Reuters.

În timp ce multe nave comerciale rămân blocate în Golf din cauza riscurilor militare şi a atacurilor asupra transportului maritim, exporturile iraniene continuă să circule, în mare parte către China, principalul cumpărător al petrolului iranian.

Datele maritime arată că majoritatea navelor care au reuşit să traverseze strâmtoarea sunt petroliere iraniene sau nave ale statelor considerate prietene, în timp ce multe transporturi ale altor producători au fost suspendate.

Perturbarea traficului a afectat grav exporturile regionale. Analiştii avertizează că blocajul din Ormuz a redus drastic fluxurile de petrol şi gaze din Golf şi a creat una dintre cele mai mari crize energetice globale din ultimele decenii.

Situaţia a oferit Iranului o pârghie strategică majoră asupra pieţelor energetice. Chiar dacă infrastructura militară iraniană a fost lovită de atacurile americane şi israeliene, controlul asupra traficului maritim prin Ormuz îi permite Teheranului să influenţeze direct fluxurile energetice globale.

În paralel, Iranul analizează şi introducerea unui sistem de taxe pentru navele care tranzitează zona, ceea ce ar consolida şi mai mult controlul asupra acestei rute maritime vitale.

Analiştii avertizează că, dacă războiul continuă şi traficul rămâne limitat, preţurile energiei ar putea creşte şi mai mult, iar impactul se va reflecta în costurile combustibililor şi în preţurile bunurilor la nivel global. Preţul petrolului Brent a crescut puternic de la începutul conflictului, ajungând luni la circa 111 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind o criză majoră de aprovizionare.

Experţii subliniază că dreptul maritim internaţional prevede libertatea de tranzit prin strâmtori esenţiale pentru navigaţie globală. Totuşi, nici Iranul şi nici Statele Unite nu au ratificat Convenţia ONU privind Dreptul Mării, ceea ce complică aplicarea acestor reguli în actualul conflict.