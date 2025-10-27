CFA România: Inflația va scădea, dar lent – procesul dezinflaționist se anunță dificil, avertizează Adrian Codîrlașu

27-10-2025 | 10:04
Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociaţiei CFA România înregistrează anticipaţii majoritare de scădere a ratei inflaţiei comparativ cu nivelul actual, însă, în acelaşi timp, anticipaţii că procesul dezinflaţionist va fi lent. 

Vlad Dobrea

"În continuare, nivelul indicatorului şi ambele sale componente indică condiţii de recesiune. Este de remarcat, faţă de exerciţiul anterior, majorarea substanţială a anticipaţiilor privind deficitul bugetar. De asemenea, pentru prima oară în acest episod inflaţionist, se înregistrează anticipaţii majoritare de scădere a ratei inflaţiei comparativ cu nivelul actual, însă, în acelaşi timp, anticipaţii că procesul dezinflaţionist va fi lent. Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflaţiei şi în anul următor", a declarat Adrian Codirlaşu, într-un comunicat transmis luni.

Potrivit CFA România, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut marginal (0,3 puncte) în luna septembrie. Cele două componente ale sale au avut evoluţii divergente. Astfel, componenta de anticipaţii a crescut cu 2,8 puncte, până la valoarea de 37, în timp ce componenta de condiţii curente a scăzut cu 4,8 puncte, până la valoarea de 38,6.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 7,18%, iar 63% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 88% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, în timp ce restul anticipează o stabilitate. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1216 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1841 lei pentru un euro.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 61% dintre participanţi, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 50% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a crescut semnificativ comparativ cu exerciţiul anterior, la valoarea medie a anticipaţiilor de 8,6% din PIB.

Anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%, existând şi opinii în rândul participanţilor privind o posibilă intrare în recesiune a economiei româneşti. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 59% în următoarele 12 luni.

O întrebare suplimentară introdusă în sondaj se referă la anticipaţiile privind retrogradarea României în categoria de rating nerecomandată investiţiilor ("junk"). Astfel, conform rezultatelor, 83% dintre participanţi anticipează menţinerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investiţiilor.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 14 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la: condiţiile curente - referitoare la mediul de afaceri şi piaţă muncii; anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piaţă muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET şi condiţiile macroeconomice globale.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 160 de societăţi membre ale CFA Institute şi are misiunea de a promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională. În prezent, Asociaţia CFA România are peste 270 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA). 

Sursa: Agerpres

27-10-2025 10:04

