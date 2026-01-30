Această mișcare a redus capitalizarea bursieră a companiei de tehnologie cu 357 miliarde de dolari, lăsând-o la 3,22 trilioane de dolari la sfârșitul tranzacționării de joi, potrivit CNBC.



Fondul tranzacționat la bursă iShares Expanded Tech-Software Sector a scăzut cu 5% joi, în timp ce indicele Nasdaq Composite, dominat de tehnologie, a încheiat ziua în scădere cu 0,7%.

Totuși, nu toate companiile de tehnologie au înregistrat scăderi. Acțiunile Meta au crescut cu 10% după ce miercuri au impresionat analiștii cu rezultate solide și previziuni privind veniturile trimestriale.



Investitorii au găsit câteva imperfecțiuni în raportul Microsoft. Statistica extrem de importantă privind creșterea Azure și alte servicii cloud a fost de 39%, sub consensul StreetAccount de 39,4%. Compania a solicitat venituri de aproximativ 12,6 miliarde de dolari în al treilea trimestru fiscal din segmentul More Personal Computing, care include Windows, mai puțin decât consensul StreetAccount de 13,7 miliarde de dolari, iar marja operațională implicită pentru noul trimestru a fost, de asemenea, sub așteptări.



Directorul financiar al Microsoft, Amy Hood, a susținut că rezultatul pentru Azure ar fi putut fi mai mare dacă ar fi alocat mai multă infrastructură de centre de date clienților, în loc să acorde prioritate nevoilor interne.



„Dacă aș fi luat GPU-urile care tocmai au fost puse în funcțiune în T1 și T2 și le-aș fi alocat toate la Azure, KPI-ul ar fi fost peste 40”, a spus ea.

