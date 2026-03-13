Vicepreședintele JD Vance s-a arătat sceptic cu privire la atacul SUA împotriva Iranului în perioada premergătoare deciziei președintelui Donald Trump de a lansa războiul, au declarat doi oficiali de rang înalt din anturajul lui Trump pentru POLITICO.

Vance, care a pus la îndoială mult timp intervenția SUA în străinătate, a apărat public operațiunea lui Trump în Iran. Însă oficialii Casei Albe au dezvăluit că vicepreședintele și-a făcut cunoscută opoziția în perioada premergătoare, confirmând luni de speculații despre faptul că Vance ar fi mult mai rezervat în ceea ce privește acțiunile militare decât Trump.

JD Vance este „sceptic”, este „îngrijorat de succes” și „pur și simplu se opune” războiului împotriva Iranului, a declarat un oficial de rang înalt din partea lui Trump. Oficialului i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre opiniile vicepreședintelui.

Un al doilea oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că „rolul său este de a oferi președintelui și administrației, știți, toate punctele de vedere despre ceea ce s-ar putea întâmpla din multe unghiuri diferite și, știți, el face asta. Dar odată ce decizia a fost luată, este pe deplin de acord”.

Scepticismul bine documentat al lui Vance față de implicarea militară a SUA, forjat în experiențele sale servind în Corpul Pușcașilor Marini din Irak, coroborat cu tonul său mai discret cu privire la succesul operațiunii, a alimentat speculațiile privind o schismă între președinte și vicepreședintele său.

Nu este prima dată când Vance pare să aibă opinii diferite de Trump în ceea ce privește acțiunea militară a SUA. Când SUA i-au bombardat pe Houthi la începutul anului trecut, Vance a scris într-o discuție secretă cu alți oficiali ai administrației, emisă de Signal, că a considerat mișcarea drept o „greșeală”. Și aceasta vine pe fondul unei serie de remarci publice de ani de zile care documentează motivele pentru care nu este în interesul SUA să intre în război cu Iranul.

Casa Albă: ”Mass-media tradițională nu are nicio idee despre ce vorbește”

Noul exemplu de divizare politică între cei doi bărbați vine în contextul în care Trump a menționat un rol atât pentru Vance, cât și pentru secretarul de stat Marco Rubio - care este public mai aliniat cu președintele în ceea ce privește Iranul - în candidatura pentru 2028.

Chiar și Trump a adus în discuție divergența - dar nu părea să-l deranjeze. Vance „a fost, aș spune, din punct de vedere filosofic puțin diferit de mine. Cred că a fost poate mai puțin entuziasmat să meargă, dar a fost totuși destul de entuziasmat”, a declarat Trump reporterilor de la Mar-a-Lago.

Vance nu a explicat această diferență „filosofică”, iar consilierii săi nu au vrut să intre în detalii despre gândirea sa privind acțiunea militară.

„Vicepreședintele a fost subiectul unor scurgeri constante de informații, la stânga și la dreapta, de către oameni care încearcă să-și proiecteze opiniile asupra lui”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vance, Taylor Van Kirk. „Și, prin urmare, au fost publicate nenumărate relatări inconsistente despre opiniile vicepreședintelui, ceea ce arată că mass-media tradițională nu are nicio idee despre ce vorbește”.

Ea a adăugat: „Vicepreședintele, un membru mândru al echipei de securitate națională a președintelui, își păstrează privată consilierea președintelui”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că „eforturile de a crea o ruptură între președintele Trump și vicepreședintele Vance sunt complet greșite. Președintele ascultă o serie de opinii din partea talentatei sale echipe de securitate națională și, în cele din urmă, ia decizii bazate pe ceea ce este mai bine pentru țara noastră și securitatea națională. Vicepreședintele Vance este un atu extraordinar pentru președinte și întreaga administrație”.

O persoană familiarizată cu gândirea lui Vance, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a o descrie, a spus că vicepreședintele a văzut nevoia să atace rapid și că o întârziere ar putea cauza victime americane din cauza unor potențiale scurgeri de informații despre planurile militare americane.

JD Vance: ”Trump nu va băga SUA într-un conflict de ani de zile”

În primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump, Vance a dat adesea glas scepticilor față de acțiunile militare. După ce SUA au bombardat instalațiile nucleare iraniene în iunie și după capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, Vance a apelat la rețelele de socializare pentru a apăra acțiunile, dar a dat credit americanilor care „au dreptate să fie îngrijorați de implicarea în relații externe”, așa cum a scris după atentatul din iunie.

De la începutul atacurilor, Vance a susținut public obiectivele militare ale președintelui fără a-și repeta limbajul triumfător, cum ar fi proclamația lui Trump că „am câștigat” războiul.

„Trump nu va băga Statele Unite într-un conflict de ani de zile, fără un sfârșit previzibil și fără un obiectiv clar”, a declarat Vance pentru Fox News pe 2 martie, argumentând că obiectivul „simplu” de a distruge capacitatea nucleară a Iranului va împiedica SUA să se afle în mlaștini precum cele din Irak sau Afganistan.

Deși își arată acum susținerea vocală pentru atacuri, Vance are un istoric de a fi o voce a scepticismului față de intervenția SUA în străinătate, în special în Iran.

Cu două zile înainte ca Trump să lanseze atacurile, el a declarat pentru Washington Post că se consideră un „sceptic al intervențiilor militare străine” și că „cu toții preferăm opțiunea diplomatică”.

Cu doi ani mai devreme, în calitate de candidat la vicepreședinție, i-a spus podcasterului Tim Dillon că „interesul nostru, cred, este să nu intrăm în război cu Iranul” și că ar fi o „distragere enormă a resurselor” și „extrem de scump pentru țara noastră”.