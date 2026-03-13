Joi seara, spaniolul a readus în memorie acel moment când a îmbrăcat un costum de albină după victoria din sferturile de finală împotriva lui Cameron Norrie, încântând fanii care petrecuseră seara îmbrăcați în același mod.

Un grup de fani a sosit la arenă cu costume complete de albine. Fanii i-au aruncat unul dintre costume lui Alcaraz după meci, îndemnându-l să îl probeze. Jucătorul nr. 1 în clasamentul ATP a acceptat bucuros, îmbrăcându-se în uralele publicului și împărtășind un moment vesel cu fanii înainte de a părăsi terenul de la Indian Wells.

„Zilele trecute, am stat puțin cu ei [fanii] la sfârșitul meciului. Astăzi mi-au adus un costum de albină și au început să strige „Îmbracă-l, îmbracă-l”. Așa că a trebuit să o fac pentru ei”, a spus Alcaraz. „Au aplaudat de la primul punct până la ultimul. Așa că m-am gândit că trebuie să o fac. E amuzant.”