În acest context economic dificil, șoferii sunt nevoiți să acorde o atenție sporită modului în care își folosesc vehiculele, pentru a reduce consumul și a limita cheltuielile.

Spre exemplu, modul de a conduce agresiv, precum viteza excesivă și frânările bruște, duce la un consum suplimentar de combustibil, relatează fueleconomy.gov.

Aceasta poate reduce eficiența consumului cu aproximativ 15% până la 30% la viteze de autostradă și cu 10% până la 40% în traficul cu opriri și porniri frecvente.

Dispozitivele de monitorizare pentru șoferi te pot ajuta să conduci mai eficient. Un studiu recent sugerează că acestea pot ajuta șoferul obișnuit să îmbunătățească eficiența consumului de combustibil cu aproximativ 3%, iar cei care le folosesc special pentru economisirea combustibilului pot obține îmbunătățiri de aproximativ 10%.

Un mod responsabil de a conduce este, de asemenea, mai sigur pentru tine și pentru ceilalți, astfel încât ai putea economisi mai mult decât banii cheltuiți pe combustibil.

Deși fiecare vehicul își atinge eficiența optimă a consumului la o viteză diferită (sau într-un anumit interval de viteze), consumul de combustibil scade, de obicei, rapid la viteze de peste 80 km/h.

Poți considera că fiecare 8 km/h peste 80 km/h este echivalent cu a plăti în plus aproximativ 0,20 dolari pentru fiecare 3,8 litri de combustibil.

Respectarea limitei de viteză este, de asemenea, mai sigură.

Transportul de bagaje pe plafonul mașinii crește rezistența aerului și reduce eficiența consumului de combustibil.

De exemplu, o cutie mare și voluminoasă montată pe plafonul mașinii poate reduce eficiența consumului de combustibil cu aproximativ 2% până la 8% în oraș, 6% până la 17% pe autostradă și 10% până la 25% la viteze ridicate de autostradă (aproximativ 105 km/h până la 120 km/h).

Cutiile sau suporturile de bagaje montate în spatele vehiculului reduc consumul cu mult mai puțin - doar cu 1% sau 2% în oraș și 1% până la 5% pe autostradă.

Dacă trebuie să folosești un suport exterior pentru bagaje, îndepărtarea acestuia atunci când nu este utilizat te va ajuta să economisești combustibil și bani.