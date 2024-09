Ce sunt titlurile Fidelis și ce dobândă au în octombrie 2024. Statul emite noi titluri Fidelis în perioada 2-11 octombrie

Această inițiativă oferă investitorilor o oportunitate solidă de economisire prin titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi atractive, variind între 3,95% și 7% anual, în funcție de termen și moneda aleasă.

Campania de subscriere se desfășoară până la data de 11 octombrie 2024 și se adresează atât rezidenților, cât și nerezidenților cu vârsta de peste 18 ani, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial.

Ajuns la a cincea emisiune din acest an, FIDELIS a atras până acum peste 230.000 de subscrieri.

Ce sunt titlurile Fidelis: o alternativă sigură pentru economisire

Titlurile de stat Fidelis reprezintă instrumente financiare emise de statul român, prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice, pentru a atrage fonduri de la populație. Spre deosebire de depozitele bancare, aceste titluri sunt considerate extrem de sigure, deoarece statul garantează returnarea sumelor investite, împreună cu dobânda aferentă. În cazul titlurilor de stat Fidelis, investitorii pot opta pentru două monede: lei și euro, iar titlurile sunt disponibile pe termene de un an sau cinci ani.

În plus, aceste titluri au un avantaj important: sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce le face tranzacționabile, oferindu-le investitorilor posibilitatea de a-și lichida deținerile înainte de scadență, dacă este necesar.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere.

Fidelis a devenit, de-a lungul anilor, o opțiune populară pentru investitorii care caută atât siguranță, cât și randamente mai ridicate decât cele oferite de depozitele bancare tradiționale.

Dobânzi atractive în octombrie 2024

Noua emisiune din octombrie 2024 aduce dobânzi competitive pentru investitorii care doresc să-și plaseze economiile în titluri de stat. Astfel, pentru titlurile denominate în lei, statul oferă următoarele rate de dobândă:

- 5,85% pe an pentru titlurile pe un an;

- 6,85% pe an pentru titlurile pe un an destinate donatorilor de sânge;

- 7% pe an pentru titlurile cu scadența la cinci ani.

Pentru titlurile denominate în euro, dobânzile sunt de:

- 3,95% pe an pentru titlurile pe un an;

- 5% pe an pentru titlurile cu scadența la cinci ani.

Dobânzi mai bune pentru donatorii de sânge

Emisiunea aceasta de titluri Fidelis oferă donatorilor de sânge o dobândă de 6,85% pe an, mai mare decât rata standard de 5,85% oferită celorlalți investitori pentru titlurile pe un an denominate în lei. Această inițiativă vine ca o recompensă pentru cei care au contribuit la salvarea de vieți prin donarea de sânge.

Pentru a beneficia de această dobândă specială, donatorii trebuie să prezinte un certificat de donator sau un carnet de donator cu valabilitatea între 1 mai și 11 octombrie 2024. În plus, suma minimă necesară pentru subscriere este de 500 de lei, comparativ cu 5.000 de lei pentru ceilalți investitori.

Peste 11.000 de donatori-investitori au răspuns deja acestei inițiative și au subscris peste 1,4 miliarde de lei în titlurile de stat FIDELIS.

Praguri minime și accesibilitate

Pentru cei care nu fac parte din categoria donatorilor de sânge, pragurile minime de subscriere sunt următoarele:

- 5.000 de lei pentru titlurile denominate în lei;

- 1.000 de euro pentru titlurile denominate în euro.

Aceste praguri sunt relativ ridicate comparativ cu alte produse de economisire, însă avantajele pe care le oferă titlurile de stat Fidelis, în special dobânzile atractive și riscul scăzut, pot compensa acest dezavantaj.

De la ce bănci poți cumpăra titluri Fidelis

Subscrierea la aceste titluri de stat se poate face prin intermediul unui număr de bănci partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale și Alpha Bank. Aceste titluri sunt listate ulterior la Bursa de Valori București, oferind investitorilor oportunitatea de a le tranzacționa.

Listarea pe bursă adaugă un element suplimentar de flexibilitate, permițându-le celor care au achiziționat titluri de stat să le vândă înainte de scadență, dacă situația financiară le-o impune.

Ce dobânzi oferă băncile la depozitele la termen pe un an

O alternativă la titlurile de stat Fidelis sunt depozitele bancare la la termen. Dobânzile acestora variază de la o bancă la alta:

► Libra Bank (minim 100 lei) - 5,8% pentru un an

► First Bank (minim 500 lei) - 5,8% pentru un an

► Alpha Bank – 5,7% pentru un an

► CEC Bank – 5,3% pentru un an

► Unicredit (minim 500 lei) – 5,2% pentru un an

► OTP Bank (minim 100 lei) - 5,2% pentru un an

► Banca Transilvania (minim 100 lei) - 5,20% pentru un an

► BCR (minim 500 lei) – 5% pentru un an

► ING – 5% pentru un an

► Raiffeisen Bank (minim 500 lei) – 4,9% pentru un an

► BRD (minim 500 lei)- 4,80% pentru un an

► Garanti Bank - 4,75% pentru un an

Comparativ, titlurile de stat Fidelis oferă o siguranță suplimentară, având în vedere că sunt garantate de stat. În plus, titlurile Fidelis oferă dobânzi mai mari pentru termenii mai lungi și o flexibilitate suplimentară prin listarea lor la bursă.

Cum influențează dobânzile ridicate preferințele investitorilor?

Într-un context în care inflația rămâne o preocupare majoră pentru investitori, titlurile de stat Fidelis reprezintă o oportunitate de a-și proteja economiile de devalorizare. Dobânzile ridicate oferite de stat în cadrul acestei emisiuni sunt în linie cu tendințele din piață, unde și băncile comerciale au ajustat dobânzile oferite la depozite pentru a atrage economiile populației.

Pentru investitorii conservatori, titlurile de stat Fidelis sunt o alegere excelentă, oferind o combinație de siguranță, randament și flexibilitate.

