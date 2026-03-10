Mulți dintre operatorii aerieni, inclusiv cei români, evită pentru moment să comenteze situația, însă nu exclud ajustări pe termen lung, dacă prețul petrolului continuă să urce.

Kerosenul – carburantul pentru avioane – este a doua cea mai mare cheltuială pentru orice companie aeriană, după salarii, spun specialiștii. Înainte de conflictul din Iran, un baril costa între 85 și 90 de dolari, acum prețul a urcat între 150 și 200 de dolari.

Primele companii care au majorat tarifele

Scandinavian Airlines și Air New Zealand au fost primele companii care au majorat tarifele pentru a acoperi creșterea costurilor cu combustibilul.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții KLM spun că scumpirea petrolului, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, crește costul combustibilului pentru avioane și poate influența prețul biletelor, în funcție de destinație și de clasa de călătorie.

Corespondent Știrile PRO TV: „Compania aeriană Anima Wings, lansată pe piața din România în 2020, spune că, pentru moment, nu a luat decizii de majorare a biletelor, dar nu exclude ajustări pe termen lung dacă prețul petrolului continuă să crească.”

În schimb, reprezentanții Flydubai spun că tarifele pot fi influențate temporar de creșterea prețului la combustibil, rute mai lungi și capacitate limitată. Compania spune că face tot posibilul pentru a menține prețurile cât mai mici.

Reprezentanții Ryanair menționează că sunt protejați financiar până în martie 2027, la un preț fix de 67 dolari pe baril. Este motivul pentru care, dau asigurări reprezentanții companiei, costurile și tarifele reduse nu vor fi afectate. În același timp, operatorul Lufthansa explică faptul că prețurile sale sunt determinate de cerere și ofertă, iar tarifele ar putea fi influențate dacă apar schimbări semnificative pe piață.

Creșteri de tarife în ultimul an

Oricum, în ultimul an, biletele de avion s-au scumpit cu 11,4 la sută, potrivit datelor oficiale.

Piața biletelor de avion este dinamică, iar companiile, mai ales low-cost, ajustează tarifele în funcție de cerere și ofertă. Pe de altă parte, companiile aeriene, în special cele europene, au contracte de hedging, adică și-au asigurat prețul combustibilului în avans. Altele, nu.

La rândul lor, agențiile de turism și touroperatorii sunt, pentru moment, rezervați și urmăresc evoluția prețurilor.

Alexandru Pop, reprezentant agenție turism: „Deja se rezervă aceste pachete în mod , este perioada de rezervare pre-sezon, există tarife în piață pe baza cărora se rezervă, dacă apar seisme majore în piața combustibililor, probabil pe cale naturală o să asistăm la majorări de prețuri, suprataxe menite să acopere aceste pierderi. 2448 Mediul este volatil - astăzi se întâmplă una, mâine alta, nu poate face nimeni niciun fel de previziune.”

Deși legislația permite creșteri de tarife în anumite situații, majoritatea agențiilor nu au luat încă nicio decizie.