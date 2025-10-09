Ce s-a întâmplat cu prețul la cacao: se poate ajunge la turbulențe pe termen scurt

09-10-2025 | 10:09
Plantatii de cacao
Cotațiile internaționale ale boabelor de cacao au scăzut puternic în această săptămână, atingând cel mai redus nivel din aproape doi ani, însă băncile de investiții avertizează că piața a devenit „extrem de supravândută".

Mihai Niculescu

Acest lucru ar putea provoca turbulențe pe termen scurt, transmite CNBC, preluat de news.ro.

Contractele futures pe cacao cu livrare în decembrie, tranzacționate la New York, au coborât miercuri cu 1,4%, până la aproximativ 6.090 de dolari tona, extinzând pierderile de 10% acumulate în săptămâna încheiată pe 3 octombrie.

De la recorduri la minime istorice

Prețul a atins astfel cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2024, după ce, în decembrie anul trecut, urcase până la un record de 12.931 de dolari pe tonă - o scădere de aproape 53% față de vârf.

Creșterea accentuată a prețurilor din ultimii doi ani fusese alimentată de condiții agricole dificile, infestări cu dăunători și restricții la export impuse de principalele țări producătoare – Coasta de Fildeș și Ghana.

Însă, în ultimele săptămâni, tendința s-a inversat după ce guvernele celor două state au majorat prețul minim plătit fermierilor, reducând presiunea de ofertă asupra pieței.

Citi: „Moment negativ" și supravânzare

Potrivit unui raport al băncii Citi, publicat luni, pozițiile speculative din piața de cacao au ajuns la un nivel „slab istoric", iar datele indică „un moment negativ" și un semnal clar de „supravânzare".

Într-o analiză separată, Société Générale a avertizat că contractele tranzacționate la Londra sunt „extrem de supravândute", menționând că managerii de fonduri au devenit net vânzători pentru prima dată din august 2022.

„Pozițiile scurte au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, ceea ce face piața vulnerabilă la o acoperire rapidă a acestor poziții", au precizat analiștii băncii.

Fenomenul de "short covering" apare atunci când investitorii răscumpără active împrumutate pentru a închide pozițiile scurte, ceea ce poate genera un efect de tip short squeeze și o revenire bruscă a prețurilor.

Acest scenariu ar putea duce la o creștere rapidă și neașteptată a cotațiilor, în ciuda tendințelor fundamentale care sugerează o stabilizare a ofertei.

J.P. Morgan: Semne timpurii de redresare

Strategii J.P. Morgan au notat că există deja semne timpurii de redresare pe piața de cacao

„Piața pentru cacao s-a prăbușit săptămâna trecută după majorarea prețurilor minime la poarta fermei în Coasta de Fildeș și Ghana, marcând una dintre cele mai abrupte scăderi săptămânale din acest an. Totuși, interesul deschis pentru contractele futures și opțiuni a început să crească din nou, revenind la nivelurile din februarie 2025", se arată în raport.

Context: Coasta de Fildeș și Ghana - jucători cheie

Cele două țări africane produc împreună aproximativ 60% din boabele de cacao la nivel mondial, iar orice decizie a guvernelor lor privind prețurile minime sau restricțiile de export are un impact major asupra pieței globale.

