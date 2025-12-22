CSM: „56,5% dintre judecători au răspuns la chestionarul privind problemele din justiţie”. Ce întrebări au primit

Aproximativ 2.600 de judecători au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, ceea ce reprezintă 56,5% din totalul celor în funcţie, a transmis CSM.

Chestionarul a fost conceput pentru a aborda aspecte intens mediatizate în spaţiul public, respectiv prescripţia răspunderii penale şi înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată.

„În acest context, au fost colectate atât informaţii privind percepţia judecătorilor asupra problemei răspunderii penale, cât şi date referitoare la eventuale experienţe concrete privind înlocuirea judecătorilor din completuri, urmărindu-se verificarea ipotezei existenţei unor astfel de înlocuiri realizate în alte scopuri decât cele care ţin de buna administrare a instanţei", se precizează în comunicat.

Totodată, chestionarul a permis colectarea de informaţii referitoare la neajunsurile resimţite de judecători în activitatea curentă, fiind puse la dispoziţie câmpuri deschise care au permis formularea liberă a unor observaţii şi semnalarea unor probleme suplimentare, menţionează sursa citată.

„Chestionarul a fost adresat tuturor judecătorilor în funcţie din toate gradele de jurisdicţie şi a fost disponibil în perioada 16-21 decembrie 2025, participând la procesul de consultare un număr de 2.583 de judecători, ceea ce reprezintă 56,5% din corpul activ al judecătorilor", arată judecătorii din CSM.

Chestionar CSM [pdf]

Consultarea a fost realizată în mod direct, online, fiind adresată nemijlocit judecătorilor în funcţie, fără a fi intermediată de conducerea instanţelor, accesarea chestionarului putând fi realizată de pe orice dispozitiv, şi nu doar din cadrul instanţei, spun judecătorii, care adaugă că instrumentul de consultare a oferit posibilitatea completării în mod anonim, opţiune utilizată în mod efectiv de către respondenţi, 1.315 chestionare fiind iniţiate anonim.

„Caracterul anonim al completării, coroborat cu existenţa mai multor câmpuri libere, a contribuit la încurajarea exprimării libere a percepţiilor şi la semnalarea disfuncţionalităţilor resimţite, inclusiv a celor care nu au fost identificate în mod expres la momentul elaborării chestionarului", afirmă Secţia pentru judecători.

Conform comunicatului, nivelul de participare înregistrat, respectiv de peste 56%, conferă chestionarului un grad ridicat de reprezentativitate, atât prin raportare la numărul absolut de respondenţi, cât şi prin ponderea semnificativă a acestora în ansamblul sistemului judiciar.

"Reprezentativitatea este confirmată şi din perspectiva gradelor de jurisdicţie, judecătorii respondenţi fiind distribuiţi uniform pe toate gradele de jurisdicţie, în proporţii apropiate de distribuţia judecătorilor în funcţie pe grade de jurisdicţie. Astfel, distribuţia respondenţilor reflectă structura reală a corpului judecătorilor", mai spun judecătorii.

Profilul respondenților

În ceea ce priveşte profilul respondenţilor, 55,9% dintre judecători provin de la judecătorii, 24,8% dintre judecători provin de la tribunale, 16,8% provin de la curţi şi 2,5% provin de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, informează Secţia din CSM.

De asemenea, sursa menţionată precizează că judecătorii respondenţi provin din toate materiile de drept, 63,7% desfăşurându-şi activitatea exclusiv în materii non-penale, în timp ce 14,7% soluţionează cauze exclusiv în materie penală. Totodată, 21,6% dintre judecători judecă atât cauze penale, cât şi non-penale, în special în cadrul instanţelor organizate fără secţii distincte.

"Având în vedere că o parte dintre aspectele analizate prin chestionar vizează în mod direct activitatea în materie penală, ponderea cumulată a judecătorilor care soluţionează cauze penale, respectiv cei care judecă exclusiv în materie penală şi cei care soluţionează cauze în ambele materii (36,3%), conferă rezultatelor un grad ridicat de reprezentativitate sub acest aspect", subliniază judecătorii din Consiliu.

