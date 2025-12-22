Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale

22-12-2025 | 19:46
An de an New York-ul își spune povestea de Crăciun, inclusiv prin vitrinele sale spectaculoase, transformate în adevărate scene de teatru, unde designul, tehnologia și emoția se întâlnesc.

Cosmin Stan

În Manhattan, Crăciunul nu se trăiește doar în piețe sau lângă brazi uriași, ci și în vitrine. În fiecare iarnă, marile magazine își transformă vitrinele în adevărate spectacole vizuale, recunoscute acum în întreaga lume. Această tradiție are peste o sută de ani.

Primele vitrine de Crăciun au apărut la începutul secolului XX, când magazine precum Macy's sau Saks Fifth Avenue au început să folosească decoruri tematice pentru a atrage clienții în plin sezon al cumpărăturilor. În timp, magazinele au transformat această tradiție dintr-un instrument comercial într-un eveniment în sine.

Unele magazine investesc milioane de dolari în decoruri, lucrează luni întregi cu designeri, artiști și tehnicieni, iar temele spun povești despre Crăciun, speranță, copilărie și magie. Pentru newyorkezi, dar și pentru turiști, plimbarea de seară pe lângă aceste vitrine este un ritual de sărbători.

Crăciunul în New York coboară și la nivelul străzii. În vitrinele marilor magazine, orașul își spune, an de an, povestea de sărbători.

port ucraina
Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România

Corespondent PRO TV: „Pe celebrul 5th avenue vitrinele magazinului Saks sunt adevărate opere de artă. Designerii lor au creat teme elaborate cu lumini spectaculoase și mecanisme dinamice care transformă fațada clădirii într-un spectacol de Crăciun cu adevărat unic.”

Femeie: „Este minunat”.

Femeie: „Îmi place cu adevărat. E ca și cum te-ai uita la televizor, dar ecranul este aici”.

Pe Fifth Avenue, vitrinele nu mai sunt simple spații comerciale ci scene de teatru în miniatură, construite cu rigoarea unui decor de Broadway. Lumina, materialele, mișcarea și mesajul, toate sunt gândite în detaliu pentru ca trecătorii să se oprească măcar pentru câteva secunde.

Corespondent PRO TV: „În fața legendarului magazin Macy s Herald Square cu ale sale vitrine spectaculoase care atrag în fiecare an milioane de vizitatori. Macy a început această tradiție a împodobirii vitrinelor în 1874 și de-atunci iată ele au devenit emblematice, un simbol al Crăciunului new yorkez.”

În spatele acestui spectacol stau luni întregi de muncă. Designeri, artiști vizuali, scenografi și tehnicieni lucrează la concepte ținute secrete până aproape de inaugurare. Unele vitrine impresionează prin tehnologie, altele prin simplitateA asumată. Iar diferența o face povestea.

Femeie:Cred că sunt foarte creativi și minunați”.

Femeie:Este prima dată când sunt aici și este minunat”.

Un exemplu de rafinament vine din magazinul celebrului creator american Ralph Lauren unde tema Crăciunului este, anul acesta, o întoarcere la lucrurile esențiale. Decorul renunță la strălucirea excesivă și propune o lume inspirată din America rurală: hambare de lemn, paie, texturi naturale și covoare țesute manual de indienii americani.

Românca Daniela Cotarcea Kamiliotis, de 30 de ani mâna dreaptă a creatorului Ralph Lauren, este implicată direct în concepția liniei vestimentare pentru femei. Ea a povestit că ideea a fost aceea de a da sentimentul unui Crăciun care impresionează prin emoție pura.

Daniela Cotarcea Kamiliotis: „Ralph în sine este un om bun, modern și foarte modest și vrea ca acest magazin să nu fie, să-i sperie pe cei... pentru atâta lux și atâta opulență și atunci faptul că avem paie pe jos, că avem lucruri făcute în colaborare cu indieni din America. El împarte cu toată lumea succesul lui și acest hambar care este superb, este adevărat hambarul, este din lemn adus bucăți cu bucăți și reconstruit aici”.

Este o direcție care se regăsește tot mai mult în vitrinele newyorkeze: mai puțina stridență, mai mult sens. Fiecare brand își spune propria istorie despre copilărie, natură, diversitate sau speranță într-un dialog tăcut cu cei care se lipesc de geamuri.

Într-un oraș care nu doarme niciodată, vitrinele împodobite reușesc, an de an, același lucru: să-i facă pe oameni să stea în loc și să simtă.

