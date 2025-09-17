Ce nu știe șeful Agriculturii, supărat că românii mănâncă avocado: Importurile de roșii sunt de trei ori peste avocado

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

Recent, Florin Barbu a susținut că avocado s-ar afla pe primul loc în importurile României de fructe și legume, adăugând că decizia românilor de a alege mozzarella şi avocado în locul roșiilor și brânzei de la țărani afectează balanța comercială a României.

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe şi legume. Gândiţi-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roşii din România. Dacă vrem să mâncăm mozzarella şi avocado şi nu vrem să mâncăm roşii şi brânză de la ţăranii români, sigur că deficitul comercial va creşte. Noi avem în magazinele de retail şi în pieţele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a declarat ministrul.

Ce nu știe șeful de la Agricultură

În ciuda declarațiilor făcute de ministrul Florin Barbu despre importurile de avocado și deficitul comercial al României, datele INS și Eurostat ne arată o altă situație.

Mai exact, în 2024, România a importat avocado de 51,71 milioane de euro, asta în timp ce importurile de roșii au ajuns la 166,7 milioane de euro, o sumă de cel puțin trei ori mai mare.

În plus, anul trecut deficitul comercial a fost de 33,3 miliarde de euro. Rezultă astfel că impactul importurilor totale de avocado asupra balanței comerciale a fost de nici mai mult, nici mai puțin decât 0,15% din total.

Declarațiile ministrului vin pe fondul unor discuții aprinse în coaliția de guvernare privind prelungirea, sau nu, a plafonarii unor adaosuri comerciale la rafturi pentru unele produse alimentare.

Ministrul Florin Barbu, declarații controversate despre Nicolae Ceaușescu

De-a lungul timpului, Florin Barbu a mai intrat în atenția opiniei publice prin declarațiile sale controversate. Printre acestea s-a cele în care l-a invocat pe Nicolae Ceaușescu într-un interviu despre stuful din Delta Dunării.

Ministrul Florin Barbu a fost întrebat în martie 2024 de ce a fost nevoie să fie declarată pășune zona de stuf din Deltă, o zonă mlăștinoasă, care nu ar avea nicio legătură cu termenul de pajiște.

Opoziția de atunci îl acuza pe ministrul PSD Florin Barbu că ar fi contribuit la creșterea unor personaje și firme apropiate de partid prin această decizie.

„Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României”, declara atunci ministrul Florin Barbu.

