Tensiunile crescute din Orientul Mijlociu au efecte care se văd tot mai mult în benzinării. Trei sau chiar doi bani, atât mai lipsesc până când benzina standard ar putea trece de 10 lei pe litru. Iar motorina se apropie și ea de un nou record, de 11 lei. Asta se întâmplă chiar dacă, de la 1 septembrie, acciza la motorină a fost redusă cu 25%, măsură pe care Ministerul Finanțelor intenționează să o prelungească.

Creșterea prețurilor la motorină poate lovi direct costurile din transport, agricultură, construcții și industrie, într-o economie românească deja în stagnare, cu o inflație încă ridicată, spun specialiștii.

Claudiu Cazacu, specialist în relații internaționale: „Cred că, în momentul de față, benzina are un risc sporit de a trece și ea dincolo de pragul de 10 lei. Pentru economia noastră, nu este o situație foarte fericită. E o situație care nu este de dorit nici pentru consumatorii individuali, nici pentru finanțele statului. Dar când ai datoria atât de înaltă, nu prea ai spațiu de acțiune suficient de mare, pentru că poți să susții pe o parte, dar să ajungi să plătești și dobânzi mai mari pe altă parte, pentru că ești perceput mai riscant. Deci marja noastră de acțiune este destul de subțire”.

Am putea vedea litrul de benzină la peste 10 lei, respectiv motorina la 11 lei, în următoarele zile, potrivit unei analize a companiei de consultanță Frames. Asta după ce, în ultimele zile, barilul de petrol Brent a urcat de la puțin peste 100 de dolari la aproape 108 dolari.

În Orientul Mijlociu, conflictul s-a extins în Yemen. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au preluat insula Perim, din strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută importantă pentru transporturile dintre Asia și Europa. În plus, o conductă din Arabia Saudită, alternativă la strâmtoarea Ormuz, a fost lovită de drone și închisă temporar.

Yasmeen Al-Eryani, director executiv al Sana'a Center: „Importanța este puțin diferită între strâmtoarea Ormuz și Bab el-Mandeb, dar dacă le controlezi pe amândouă poți să decizi asupra regulilor jocului”.

Specialiștii spun că, în acest context, ne putem aștepta și la alte scumpiri - de exemplu, scumpirea containerelor în care sunt transportate mărfuri importante, de la materii prime, electronice până la haine și alimente.