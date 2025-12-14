Ce așteptări au tinerii de la locurile de muncă. Când sunt gata să-și schimbe angajatorul

Stiri Economice
14-12-2025 | 19:46
×
Codul embed a fost copiat

Tinerii din generația Z și milenialii sunt foarte atenți ce va scrie pe fluturașul de salariu atunci când își caută un loc de muncă și sunt dispuși să fugă rapid dintr-o companie în alta dacă nu sunt mulțumiți de bani.

autor
Stirileprotv

Un studiu recent arată că cei până în 30 de ani vor să avanseze rapid, să simtă că munca lor contează și nu acceptă să rămână prea mult într-un loc dacă pachetul salarial și beneficiile nu-i mulțumesc.

Costul vieții rămâne cea mai mare presiune pentru generația Z, arată cel mai recent studiu Deloitte. Iar salariul este o îngrijorare constantă.

Tânăr: „În primul rând, cred că contează salariul, mi se pare că, deși cresc foarte mult dorințele la adresa candidaților și a angajaților, oferta salarială se menține la același nivel cu acum câțiva ani, ceea ce nu e just”.

Corepondent Știrile ProTV: „Pentru bunăstarea financiară, tinerii sunt dispuși să își schimbe locul de muncă ori de câte ori este nevoie, inclusiv domeniul de activitate, fiind în căutarea unui job care să le permită să avanseze rapid în carieră și să câștige cât mai bine. Și cei din generația millennials sunt dispuși să își schimbe locul de muncă pentru un salariu mai bun”.

Citește și
job
Sondaj: Şase din zece angajaţi români simt că fac muncă invizibilă, care nu e apreciată de manageri

În această situație, angajatorii încearcă să țină pasul cu dorințele oamenilor și plusează măcar la capitolul beneficii.

Anda Chivu, specialist resurse umane: „Ei vin cu nevoile lor de acasă, cu ceea ce cred ei că le trebuie ca să se susțină financiar, însă nu raportat la jobul pe care urmează să-l aibă. Vin cu așteptări total nerealiste. Nu există educație în sensul ăsta, cum să-ți alegi un job, cum să-ți alegi o facultate, cum să știi ce competențe trebuie să dezvolți la tine, până la educația de acasă. Din păcate, sunt situații în care părinții dictează ce facultate se urmează sau să nu-și aleagă un domeniu pentru că nu va avea bani suficienți”.

Pe lângă independența financiară, tinerii țin cu dinții și la echilibrul între viața personală și cea profesională.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Sursa: Pro TV

Etichete: munca, angajati, generația z,

Dată publicare: 14-12-2025 19:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și face o avere pe OnlyFans: „Nu voi regreta!”
Citește și...
România, codașă la utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă: „Statul este împărțit în două”
Stiri Diverse
România, codașă la utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă: „Statul este împărțit în două”

Doar patru din zece angajați din România au folosit inteligența artificială în ultimul an. Datele apar într-un studiu recent care plasează țara noastră pe ultimele locuri atunci când vine vorba de integrarea noilor tehnologii la muncă.

Sondaj: Şase din zece angajaţi români simt că fac muncă invizibilă, care nu e apreciată de manageri
Stiri Sociale
Sondaj: Şase din zece angajaţi români simt că fac muncă invizibilă, care nu e apreciată de manageri

Şase din zece angajaţi simt că fac muncă invizibilă, care nu e apreciată de manageri, iar pentru 80% dintre ei interacţiunile de la birou îi ajută să fie mai vizibili, relevă un sondaj citat de Agerpres.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Recomandări
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Stiri externe
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale

Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.

Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”
Stiri actuale
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Top citite
1 inghetata
Shutterstock
Stiri Diverse
Diferențele dintre gelato, sorbet și înghețată. Ce desert să alegi și de ce
2 inima
Shutterstock
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28