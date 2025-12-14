Ce așteptări au tinerii de la locurile de muncă. Când sunt gata să-și schimbe angajatorul

Tinerii din generația Z și milenialii sunt foarte atenți ce va scrie pe fluturașul de salariu atunci când își caută un loc de muncă și sunt dispuși să fugă rapid dintr-o companie în alta dacă nu sunt mulțumiți de bani.

Un studiu recent arată că cei până în 30 de ani vor să avanseze rapid, să simtă că munca lor contează și nu acceptă să rămână prea mult într-un loc dacă pachetul salarial și beneficiile nu-i mulțumesc.

Costul vieții rămâne cea mai mare presiune pentru generația Z, arată cel mai recent studiu Deloitte. Iar salariul este o îngrijorare constantă.

Tânăr: „În primul rând, cred că contează salariul, mi se pare că, deși cresc foarte mult dorințele la adresa candidaților și a angajaților, oferta salarială se menține la același nivel cu acum câțiva ani, ceea ce nu e just”.

Corepondent Știrile ProTV: „Pentru bunăstarea financiară, tinerii sunt dispuși să își schimbe locul de muncă ori de câte ori este nevoie, inclusiv domeniul de activitate, fiind în căutarea unui job care să le permită să avanseze rapid în carieră și să câștige cât mai bine. Și cei din generația millennials sunt dispuși să își schimbe locul de muncă pentru un salariu mai bun”.

În această situație, angajatorii încearcă să țină pasul cu dorințele oamenilor și plusează măcar la capitolul beneficii.

Anda Chivu, specialist resurse umane: „Ei vin cu nevoile lor de acasă, cu ceea ce cred ei că le trebuie ca să se susțină financiar, însă nu raportat la jobul pe care urmează să-l aibă. Vin cu așteptări total nerealiste. Nu există educație în sensul ăsta, cum să-ți alegi un job, cum să-ți alegi o facultate, cum să știi ce competențe trebuie să dezvolți la tine, până la educația de acasă. Din păcate, sunt situații în care părinții dictează ce facultate se urmează sau să nu-și aleagă un domeniu pentru că nu va avea bani suficienți”.

Pe lângă independența financiară, tinerii țin cu dinții și la echilibrul între viața personală și cea profesională.

