Oamenii sunt nevoiți să facă mai multe manevre pentru a putea întoarce. În tot acest timp, ceilalți șoferi așteaptă să-și poată continua drumul.

Autoritățile spun că sensul giratoriu este provizoriu și că se lucrează deja la modificarea lui.

Sensul giratoriu a fost amenajat pe Bulevardul 25 Octombrie din Carei cu scopul de a fluidiza traficul la orele de vârf.

Probleme apar atunci când cei care conduc autobuze și autocare încearcă să facă întoarcerea completă: din cauza spațiului îngust, sunt nevoiți să facă mai multe manevre, în timp ce alți șoferi așteaptă.

Șofer: „Nu mi se pare OK, că e cam greu să iei curba. Dacă vine un camion sau un autobuz, ăla, dacă nu face două manevre, nu se poate întoarce dacă vine tot din direcția aia.”

Reporter: „Credeți că s-a greșit proiectarea?”

Șofer: „Cred că s-a greșit ceva, oricum s-a greșit ceva.”

Șofer: „Dacă vine de pe strada asta, nu prea poate să se întoarcă. De acolo nu poate. Cum întoarce? Nu are cum. Eu zic cumva mai încolo pus.”

Șofer: „E bun, acuma nu zic că nu-i bun. Acuma, mă rog, așa, poate numa' așa o fost posibilitatea să se facă. E un pic cam strâmt!”

Reprezentanții Primăriei Carei admit că sunt probleme, dar spun că vor fi remediate.

Ghiță Adrian Nemeș, administrator public Carei: „Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturismele normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobuzele și unele camioane, deși cu camioanele nu au fost probleme, au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție, care până la urmă se întâmplă, dacă lucrezi, se mai greșește. Momentan, acel sens este provizoriu, nu este recepționat și se aduc îmbunătățiri.”

Potrivit proiectantului, sensul giratoriu nu a fost gândit pentru întoarcerea la 180 de grade a autobuzelor.

Vlad Susan, proiectant: „Din punctul meu de vedere, la o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu, dar aceasta nu e o zonă pentru făcut întoarcere de 180 de grade pentru autobuze. Nu cred că îi este destinată intersecția. Adică, dacă aici nu este un capăt de linie unde să întoarcă autobuzul, în mod normal el nu are ce să întoarcă 180 de grade.”

Oficialii de la Primărie spun că modificările vor mai dura câteva zile, iar sensul giratoriu urmează să fie recepționat și deschis oficial circulației publice.