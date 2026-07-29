Diferențele dintre stațiile Petrom, OMV și MOL sunt reduse, de doar câțiva bani pe litru, însă acestea pot conta pentru cei care alimentează frecvent sau fac plinul, după cum arată datele de pe Monitorul Prețurilor.

În București, Petrom afișează un preț de 9,21 lei/litru pentru benzina standard și 10,17 lei/litru pentru motorina standard. La OMV, benzina standard costă 9,27 lei/litru, iar motorina standard este comercializată cu 10,23 lei/litru.

În stațiile MOL, benzina standard este vândută cu 9,22 lei/litru, în timp ce motorina standard costă 10,12 lei/litru. Tot la MOL, un litru de GPL este afișat la 4,55 lei.

Pentru comparație, în stațiile Lukoil din Capitală, benzina standard costă 9,25 lei/litru, motorina standard este 10,18 lei/litru, iar GPL-ul se vinde cu 4,52 lei/litru.

Cât costă benzina și motorina în stațiile Petrom, OMV și MOL din toată țara

În celelalte mari orașe ale țării, prețurile se încadrează în intervale similare. În Iași, benzina standard costă între 9,21 și 9,27 lei/litru, motorina standard între 10,12 și 10,23 lei/litru, iar GPL-ul între 4,56 și 4,59 lei/litru.

Situația este aproape identică și în Brașov, unde benzina standard este afișată între 9,21 și 9,27 lei/litru, motorina standard între 10,12 și 10,23 lei/litru, iar GPL-ul între 4,52 și 4,55 lei/litru.

În Cluj-Napoca, șoferii găsesc benzina standard la prețuri cuprinse între 9,21 și 9,27 lei/litru, motorina standard între 10,12 și 10,23 lei/litru, iar GPL-ul între 4,56 și 4,59 lei/litru.

Aceleași intervale de preț sunt afișate și în Timișoara, unde benzina standard costă între 9,21 și 9,27 lei/litru, motorina standard între 10,12 și 10,23 lei/litru, iar GPL-ul între 4,56 și 4,59 lei/litru.

În ansamblu, prețurile carburanților rămân relativ uniforme la nivel național, fără diferențe semnificative între marile orașe. În București, Petrom are cea mai ieftină benzină standard dintre principalele rețele analizate, în timp ce MOL afișează cel mai mic preț pentru motorina standard. OMV rămâne operatorul cu cele mai ridicate prețuri atât la benzină, cât și la motorină în comparația realizată pentru 29 iulie 2026, însă diferențele față de concurență sunt de numai câțiva bani pe litru.