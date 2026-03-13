Este cerere mare în toată regiunea pentru că încep și muncile agricole de primăvară, iar două din cele 3 mari rafinării ale țării nu funcționează.

Pe de altă parte, în încercarea de a mai tempera prețurile Statele Unite au decis să suspende sancțiunile pentru o parte din petrolul rusesc. Analiștii atrag atenția, că Rusia devine astfel marele beneficiar al războiului din Orientul Mijlociu.

La unele benzinării, litrul de motorină standard depășește 9 lei iar benzina este şi 8 lei 60.

Prețul motorinei a urcat mai mult, pentru că importăm masiv. În perioada următoare capacitatea de rafinare a României ar putea crește. La Petromidia, cea mai mare rafinărie a țării, aflată acum în revizie programată, lucrările vor fi gata până la finalul lunii. 1.800 de muncitori sunt pe platformă, iar lucrările sunt conform graficului, potrivit grupului KMG.

Mihnea Cătuți, Expert Energie: ”Rafinăria și-a făcut stocuri pentru a se pregăti pentru această perioadă. Atunci când importăm mai multă motorină, ponderea pe care o au cotațiile internaționale ale țițeiului, ale motorinei, în prețul final de la pompă e mai mare. Traversăm cel mai mare șoc pe piața de energie”.

Se întâmpla asta într-o perioadă în care agricultoriii se ocupă de culturile de primăvară şi au nevoie de cât mai multă motorină.

Pe piețele internaționale, țițeiul a ajuns din nou la 100 de dolari. Aşa că Statele Unite au anunțat că suspendă pentru 30 de zile sancțiunile pentru țițeiul și produsele petroliere din Rusia încărcate deja pe nave.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA: ”Petrolul rusesc este deja pe mare și reprezintă o sursă rapidă pentru rafinăriile din India. O altă perspectivă este că acele cantități de petrol vor ajunge oricum în China.Dar este regretabil că Rusia beneficiază? Da, este regretabil, iar noi sperăm că va fi doar pentru o perioadă foarte scurtă”.

De altfel, cancelarul german Friedrich Merz condamna suspendarea sancțiunilor.

Friedrich Merz: ”Șase dintre membrii G7 au exprimat foarte clar că acesta nu este semnalul potrivit de transmis”.

Isaac Levi, analist: ”Asta înseamnă că Rusia câștigă aproximativ 510 milioane de euro pe zi. Așadar, principalul beneficiar al acestei crize din Iran este Rusia, prin creșterea veniturilor din exporturi, dar și alte țări exportatoare de combustibili fosili, precum SUA, care au reușit să vândă petrol și gaze la prețuri mai mari în actuala criză."

În încercarea de a mai tempera creșterile de prețuri, Washingtonul cere formarea unei coaliții internaționale care să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, imediat ce acest lucru va fi posibil din punct de vedere militar.

Interceptări ale unei drone deasupra centrului orașului Dubai, în Emiratele Arabe Unite, aproape de locul unde se află cea mai înaltă clădire din lume și simbolul orașului, Burj Khalifa.