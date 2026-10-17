Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,02 miliarde lei, relatează Agerpres.

Din numărul total de pensionari, 503.353 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 708 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.778.651 de persoane, dintre care 2.152.111 femei, în timp ce pensia medie era de 3.119 de lei.

Pensie anticipată au primit, în septembrie, 58.144 de persoane (2.423 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 388.541 de persoane (pensie medie de 1.071 lei), dintre care 46.196 de persoane pentru gradul I de invaliditate (938 lei pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 449.193 persoane (1.511 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 85 de pensionari (542 de lei, în medie).